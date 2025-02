Torcida da Atalanta defende Lookman após ‘ataque’ do técnico

Os torcedores da Atalanta saíram em defesa de Ademola Lookman contra as críticas do técnico Gian Piero Gasperini, que afirmou que o atacante é "um dos piores cobradores de pênaltis" que ele já viu. Na última quinta-feira (20), faixa em apoio ao nigeriano foi estendida em Bérgamo, com a frase "Obrigado Mola. Não tenha medo de cobrar um pênalti".

Faixa estendida pela torcida da Atalanta em apoio a Ademola Lookman, criticado por Gasperini após eliminação na Champions League (Foto: Reprodução)

Relembre o caso

Técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini deu forte declaração sobre Ademola Lookman na última terça-feira (18), após eliminação para o Club Brugge nos playoffs da Champions League. O treinador criticou a atitude do atacante de pegar a bola para cobrar - e desperdiçar - pênalti aos 15 minutos do segundo tempo, afirmando que o jogador é "um dos piores cobradores de pênaltis" que ele já viu.

— Ademola Lookman é um dos piores cobradores de pênaltis que já vi. Ele queria cobrar o pênalti após fazer o gol. Ele pegou a bola apesar de Retegui e De Ketelea estarem disponíveis paraa cobrança. Não gostei do que Lookman fez — disparou Gasperini.

Lookman se pronuncia

Na quarta-feira (19), Lookman lamentou a fala do seu treinador e afirmou se sentir desrespeitado ao ser destacado individual e negativamente após a eliminação.

— Ser destacado da maneira que fui não apenas dói, como também me parece profundamente desrespeitoso, principalmente por causa do imenso trabalho duro e comprometimento que sempre tenho colocado a cada dia para ajudar a trazer sucesso a este clube e aos incríveis fãs de Bérgamo — disse o atacante nigeriano.

