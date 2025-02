Juventus coleciona eliminações contra times ‘pequenos’

A Juventus decepcionou e caiu para o PSV na Champions League. A derrota escancarou uma crise de eliminações da Velha Senhora para clubes "menores" no torneio. O time vem de sete temporadas na competição decepcionando, acumulando eliminações quando era pleno favorito no confronto. Lyon, Villareal e PSV, são exemplos de equipes que despacharam o clube italiano na Champions.

No meio da década passada, a Velha Senhora era um dos clubes mais sólidos da Europa. O time ganhou nove Scudettos do futebol italiano de forma seguida, e sempre aparecia em fases altas na Champions League. A equipe figurou em duas finais, em um espaço de três anos.

Quando caía "cedo" na competição, era eliminada por clubes favoritos no torneio. Foi assim contra o Real Madrid em 2017 - que terminou campeão. Também Bayern de Munique em 2015/16, que caiu na semi. Em 2012/13, também caiu para o Bayern, que terminou campeão.

Queda de nível da Juve na Champions

Temporada 2018/19, eliminada para o Ajax: A partir da temporada 2018/19, a Juventus parou de "representar ameaça" na Champions League. Na campanha, o time já contava com o astro Cristiano Ronaldo para ir em busca do título. A Velha Senhora até chegou as quartas de final, fazendo grande jogo contra Atlético de Madrid, em jogo que Cristiano brilhou. Porém, foi eliminado para o Ajax, um time em ascensão na temporada.

Temporada 2019/20, eliminada para Lyon: A Juventus tinha pleno favoritismo no confronto, saindo de uma fase de grupos bem sólida, terminando invicta, com cinco vitórias e um empate. A Velha Senhoria iria enfrentar o Lyon, que terminou em segundo. Em um jogo que, na teoria, seria tranquilo, a Juve não conseguiu se impor e foi eliminada.

Temporada 2020/21, eliminada para o Porto: A última dança de Cristiano Ronaldo pela Juventus não terminou no casamento com a Champions League. O clube perdeu a primeira partida para o Porto. Na segunda partida, até conseguiu reverter o placar no agregado, o que, atualmente, faria a partida ir para a prorrogação. No entanto, o regulamento da época deu a vaga para o time português por marcar mais gols fora de casa.

Cristiano Ronaldo fez boa temporada, mas não o suficiente para levar a Juventus para a final da Champions League (Foto: AFP)

Temporada 2021/22, eliminada para o Villareal: Na temporada 21/22, mesmo com um time reformulado, a Juventus chegou com favoritismo no confronto contra o Villareal nas oitavas. No confronto, a primeira partida terminou empatada por 1 a 1, mas foi na segunda que tudo desandou para o time italiano. A Velha Senhora viu o Villareal fazer 3 a 0 dentro de sua casa, assim, dando adeus à Champions League.

Temporada 2022/23, caiu na fase de grupos: Na temporada 22/23, a Juventus começou a competição sem poder contar com a sorte. O clube caiu no "grupo da morte", formado por Benfica, PSG, Juve e Maccabi Haifa. No ranking de forças, a equipe italiana estava prevista para passar em primeiro ou segundo, porém, acabou terminando em terceiro, assim, não classificando para a próxima fase.

Temporada 2023/24, não classificada: Talvez o maior vexame da Velha Senhora nos últimos anos, quando o assunto é Champions League. A Juventus, além de ter caído na fase de grupos na edição anterior, não conseguiu a classificação necessária para disputar a competição, terminando em 7º na liga italiana.

Temporada 2024/25, eliminada para o PSV: Na atual temporada, o clube vinha com a pretensão de reformular seu futebol. Para isso, Thiago Motta foi contratado, após boa temporada no Bologna. Mesmo com o processo de mudança, a Juventus ainda era favorita no confronto para o PSV. A Velha Senhora até venceu no primeiro jogo dos playoffs, mas no segundo, levou a virada no placar agregado e foi eliminada.