O Club Brugge surpreendeu e venceu a Atalata por 3 a 1, nesta terça-feira (18), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, na Itália, em duelo válido pela volta dos play-offs da Champions League. Chemsdine Talbi (2) e Jutglà foram os responsáveis pelos gols do clube belga. Pelo lado do time de Bérgamo, o atacante nigeriano Lookman diminuiu a desvantagem no placar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Club Brugge se classificou para a próxima fase da Champions League, que está prevista para acontecer entre os dias 4 e 12 de março. A equipe (classificada) tem duas opções de adversário: Lille, da França, ou Aston Villa, da Inglaterra. O confronto será definido através de um sorteio a ser realizado nesta sexta-feira (21). A Atalanta, por sua vez, está eliminado do torneio europeu.

continua após a publicidade

Atalanta x Club Brugge: como foi o jogo?

A partida previa uma iniciativa maior por parte da Atalanta, que buscava reverter a derrota do primeiro confronto, por 2 a 1, na Bélgica, em casa. Contudo, foi o Club Brugge que assumiu o protagonismo inicial ao marcar três gols na primeira etapa. O primeiro surgiu aos 3 minutos com Chemsdine Talbi, de 19 anos, através de um contra-ataque explosivo imparável pela defesa do time italiano.

Atrás do placar, a Atalanta se lançou ao ataque mas não conseguiu aproveitar as oportunidades para empatar o confronto. Aos 16 minutos, o atacante Mateo Retegui balançou as redes, mas o camisa 32 foi flagrado em posição irregular pela arbitragem em campo. Além disso, Zappacosta parou na trave.

continua após a publicidade

Não aproveitar as chances custou caro para o clube italiano, que viu o adversário voltar a balançar as redes em duas novas oportunidades. A primeira aconteceu novamente nos pés de Chemsdine Talbi, aos 26 minutos, posteriomente, foi a vez do atacante Jutglà marcar, aos 47. Ambos gols foram originados em jogadas de contra-ataques.

Chemsdine Talbi, de 19 anos, foi destaque da vitória do Club Brugge sob a Atalanta, na Champions League (Isabella Bonotto / AFP)

➡️ Técnico adversário do Bayern na Champions League vai ‘sem medo’ para jogo decisivo

Lookman: de herói a vilão

A Atalanta retornou para a segunda etapa em busca de uma redenção do primeiro tempo catastrófico e logo no primeiro minuto diminuiu a desvantagem com Lookman, que havia acabado de entrar em campo. O atacante aproveitou um cruzamento rasteiro de Zappacosta para marcar livre na pequena área. O gol logo no primeiro minuto do retorno ao gramado levantou a torcida em Bérgamo.

A atmosfera encaminhava uma possível reação da equipe de Gasperini. Porém um balde de água fria aconteceu aos 15 minutos. O lateral Juan Cuadrado foi puxado pelo meia Tzolis na pequena área, e com o auxílio do VAR, a Atalanta ganhou um pênalti. A responsabilidade da cobrança caiu nos pés de Lookman, que disperdiçou a oportunidade.

Final caótico

De forma desorganizada, a Atalanta correu atrás dos três gols necessários para ganhar uma sobrevida em uma possível prorrogação. Contudo, o goleiro Simon Mignolet foi responsável por parar as investidas da equipe de Gasperini. Antes ainda do final da partida, o zagueiro Rafael Tolói foi expulso após protagonizar uma agressão em campo.

✅ FICHA TÉCNICA

Atalanta 1x3 Club Brugge

Jogo de volta — Play-offs — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo (ITA);

⚽ Gols: Chemsdine Talbi (BRU — 3'/1T e 26'/1T), Jutglà (BRU —32'/1T) e Lookman (ATA — 1'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Djimsiti, Kolasinac, De Roon (ATA); De Cuyper, Onyedika, Nilsson, Tzolis (BRU)

🟥 Cartão vermelho: Rafael Tolói (ATA)

⚽ESCALAÇÕES

ATALANTA (Gian Piero Gasperini)

Carnesecchi, Rafael Tolói, Djimsiti; Kolasinac (Posch), Cuadrado (Bellanova), De Roon, Éderson (Brescianini), Pasalic (Lookman), Zappacosta, De Ketelaere, Retegui (Samardzic).

CLUB BRUGGE (Nicky Hayen)

Mignolet, Seys, Ordóñez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Talbi (Siquet), Jutglà (Nilsson), Tzolis (Nielsen).