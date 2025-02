A partida da Europa League entre Anderlecht, da Bélgica, e o Fenerbahçe, da Turquia, comandado por José Mourinho, foi interrompida após uma briga generalizada na arquibancada.

Segundo a CazéTV, canal responsável pela transmissão da partida, a briga teria começado após parte da torcida do Anderlecht fazer insultos raciais ao Fenerbahçe e aos torcedores do time, o que resultou em uma confusão generalizada, que fez com que a equipe de arbitragem paralisasse a partida por 15 minutos.

As equipes se enfrentam no jogo de volta dos playoffs da Europa League, valendo uma vaga nas oitavas de final da competição. O jogo de ida terminou em 3 a 0 para o Fenerbahçe.