Os classificados para a fase de mata-mata na Europa League foram definidos. Oito times que disputaram os playoffs irão se juntar aos oito times restantes, classificados com antecedência pela Fase de Liga. Os confrontos serão definidos por meio de sorteio nesta sexta-feira (21), às 8h (de Brasília) em Nyon, da Suíça.

Bodø/Glimt atropela, vira no agregado e passa pelo Twente

O Bodø/Glimt havia perdido a primeira partida fora de seus domínios e estava com a desvantagem. Em casa, o time goleou e carimbou a classificação.

Jogo de ida: Twente 2x1 Bodø/Glimt

Jogo de volta: Bodø/Glimt 5x2 Sporting

Steaua Bucareste passa tranquilo por PAOK

O Steaua Bucareste passou sem dificuldades contra o PAOK. O clube venceu a primeira partida fora de casa, e em seus domínios, venceu novamente com tranquilidade

Jogo de ida: PAOK 1x2 FCSB

Jogo de volta: FCSB 2x0 PAOK

Galatasaray decepciona e cai para AZ

Um dos favoritos da Europa League, o Galatasaray foi eliminado nos playoffs. No jogo de ida, o time turco foi goleado. Na segunda partida, começou mal, perdendo por 2 a 0, mas empatou.

Jogo de ida: AZ 4x1 Galatasaray

Jogo de volta: Galatasaray 2x2 AZ

Roma despacha Porto e avança

No jogo mais eletrizante e esperado pelos playoffs da Europa League, a Roma suou para vencer o Porto. Após o primeiro jogo terminar empatado, a Roma, em seus domínios, teve dificuldades para vencer

Roma passou pelo Porto na Europa League (Foto: Alberto PIZZOLI/AFP)

Jogo de ida: Porto 1x1 Roma

Jogo de volta: Roma 3x2 Porto

Real Sociedad vence ambas as partidas contra Midtjylland

O Real Sociedad jogou com o favoritismo e não sentiu a pressão. O clube venceu as duas partidas contra o Midtjylland e avançou para a próxima fase

Jogo de ida: Midtjylland 1x2 Real Sociedad

Jogo de volta: Real Sociedad 5x2 Midtjylland

Ajax sofre contra o Union Saint-Gilloise, mas passa

No único jogo que foi para a prorrogação, o Ajax tinha a vantagem, pois havia vencido a primeira partida contra o Union Saint-Gilloise. No entanto, o clube holandês sofreu o empate no agregado e a partida foi para o tempo extra, onde o time marcou e avançou de fase.

Jogo de ida: Union Saint-Gilloise 0x2 Ajax

Jogo de volta: Ajax 1x2 Union Saint-Gilloise

Viktoria Plzeň vira no agregado contra Ferencváros

O Viktoria Plzeň venceu com tranquilidade o Ferencváros. O time entrou com a pressão da desvantagem no confronto, mas não deixou o nervosismo abalar e ganhou tranquilamente.

Jogo de ida: Ferencváros 1x0 Viktoria Plzeň

Jogo de volta: Viktoria Plzeň 3x0 Ferencváros

Em jogo polêmico, Fenerbahçe avança contra Anderlecht

No duelo que ficou paralisado por 15 minutos, devido à briga generalizada na torcida, o Fenerbahçe empatou e passou no placar agregado contra o Anderlecht

Jogo de ida: Fenerbahçe 3x0 Anderlecht

Jogo de volta: Anderlecht 2x2 Fenerbahçe

O sorteio da Europa League será feito nesta sexta-feira e irá sortear quais equipes se enfrentaram pelas oitavas de finais do torneio.