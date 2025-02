Mbappé volta à França e se declara a clube: ‘Lugar importante para mim’

Kylian Mbappé retornou à França nesta quinta-feira (20) e visitou o Caen, clube da segunda divisão do país, do qual é acionista majoritário. Após a vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Manchester City - com três gols do camisa 9 -, o atacante aproveitou folga para se encontrar com diretoria e elenco da equipe que o pertence.

A situação do Caen na Ligue 2 é complicada: o time é o lanterna da competição, com 15 pontos somados em 23 rodadas. Dono de 80% das ações da clube, Mbappé demonstrou apoio aos jogadores e funcionários da equipe. Em encontro com jornalistas, revelou conversa no vestiário.

— Queria vir muito antes, mas não foi possível. Pretendo me comunicar com os jogadores, estafe e empregados, para mostrar a todos o quanto é importante para mim estar aqui, especialmente diante da atual situação. Disse aos jogadores que estou com eles, e precisamos acreditar em nosso potencial. Diante de mim, vi um grupo que não estava resignado, motivado para lutar pela sobrevivência — disse o atacante.

Investimento de Mbappé no Caen

Kylian Mbappé seguirá com influência no futebol francês realizou a aquisição do Caen, equipe de futebol que figura na segunda divisão do da França, em julho do ano passado. A negociação foi concretizada pela KM7, empresa tocada por Fayza Lamari, mãe do astro francês.

Fontes do jornal espanhol "Marca" afirmam que a família investirá cerca de 15 milhões de euros para adquirir 80% das ações do clube. A ideia é que o investimento de Mbappé seja capaz de catapultar o Caen de volta à primeira divisão. Na última temporada, o time terminou a Ligue 2 na sexta colocação, fora da zona de playoffs de acesso.

