No confronto entre Manchester City e Real Madrid, nesta terça-feira (12), um bandeirão antes do apito inicial foi uma das grandes tônicas do jogo. O banner com mensagem "Stop Crying Your Heart Out" ("Pare de chorar com todo seu coração"), supostamente era uma provocação a Vini Jr, porém, os autores, afirmaram que a mensagem era direcionada à Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

continua após a publicidade

O grupo "Somos 1894", uma torcida organizada do Manchester City, foram os responsáveis pela polêmica faixa estendida antes do confronto pela Champions League. A mensagem referenciando a banda Oasis, composta por torcedores símbolos do City, Noel e Liam Gallagher, aparentemente tinha como objetivo foi provocar Vini Jr pela perda da Bola de Ouro para Rodri, em outubro de 2024.

➡️ Rodri se pronuncia após provocação de torcida do Manchester City a Vini Jr

Porém, segundo o grupo, a faixa estendida não era direcionado ao jogador. Horas depois da polêmica, visto a grande viralização da faixa, a recepção do público e o resultado da partida, o grupo foi as redes sociais explicar mais sobre o porquê da faixa, afirmando que não era uma provocação a Vini Jr, e sim, a Florentino Pérez.

continua após a publicidade

- Ninguém na mídia percebeu que a pessoa para quem a faixa apontava nem estava em campo? Florentino Pérez. Foi ele quem instigou uma campanha de difamação contra Rodri e o boicote da cerimônia pelos jogadores de seu clube. - escreveu o grupo Somos 1894 no X.

Motivação extra para Vini Jr

Vini Jr foi um dos destaques na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City. O jogador fez uma partida de manual e foi crucial na virada para 3 a 2, em pleno Etihad Stadium, participando de gols, garantindo vantagem à sua equipe para o jogo da volta e ganhando o troféu de 'melhor jogador da partida'.

continua após a publicidade

Vini Jr. posa com o troféu de melhor jogador em campo em Manchester City x Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

Além da faixa, Vini Jr foi vaiado toda vez em que tocava na bola, e em um lance, foi provocado por torcedores. O craque respondeu mostrando o patch com 15 Champions na camisa. Ao ser questionado se viu o bandeirão, Vini Jr respondeu que sim e disse como se sentiu ao ser provocado pela torcida.

- Eu vi sim a faixa. Mas sempre que a torcida adversária faz alguma coisa, me deixa mais forte para fazer um grande jogo, e eu fiz isso aqui. Eles conhecem a nossa história e tudo o que fazemos nessa competição - comentou Vini.

O jogo da volta acontece em uma semana, na quarta-feira (19), também às 17h (de Brasília), mas no Santiago Bernabéu. O Real de Vini Jr tem a vantagem do empate para conquistar a vaga nas oitavas de final; ao City, cabe vencer por um gol para forçar a prorrogação, ou por dois ou mais para o avanço direto nos 90 minutos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional