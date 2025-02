Vini Jr brilhou na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, pela Champions League. Em mais um recital com a camisa merengue, o brasileiro foi crucial na virada para 3 a 2, em pleno Etihad Stadium, garantindo vantagem à sua equipe para o jogo da volta. Entretanto, nem tudo foi um paraíso para o atleta.

➡️ De virada, Real Madrid vence o Manchester City pela Champions League

Antes de a bola rolar, os torcedores dos Cityzens prepararam uma provocação clara ao camisa 7 dos Blancos. Durante a cerimônia de abertura do embate, um bandeirão foi elevado nas arquibancadas do estádio, com a mensagem "Stop Crying Your Heart Out" ("Pare de chorar com todo seu coração"), uma música da banda Oasis, em referência à derrota de Vinícius na Bola de Ouro para Rodri, do City, que estava presente no estádio e também foi representado, beijando o troféu.

O volante espanhol acompanhou das tribunas a subida do bandeirão, e chegou a registrar o momento com seu celular. Após o apito final, em entrevista curta ao "El Chiringuito", o jogador mostrou leve aprovação ao ato dos aficionados.

Muito bem - Rodri, sobre bandeirão da torcida do City.

Rodri grava provocação a Vini Jr antes de City x Real, pela Champions 2024-25 (Foto: Reprodução)

🔰 Vini Jr respondeu provocação antes de Manchester City x Real Madrid

Ao longo do confronto entre as duas equipes, torcedores também questionaram a Vinícius "onde está sua Bola de Ouro?". O brasileiro, além da resposta na bola, mostrou o patch dos 15 títulos de Champions League conquistados pelos madrilenhos, e falou sobre a provocação.

➡️ Guardiola divide culpa de derrota do Manchester City para o Real Madrid: ‘Decisões ruins’

- Eu vi sim a faixa. Mas sempre que a torcida adversária faz alguma coisa, me deixa mais forte para fazer um grande jogo, e eu fiz isso aqui. Eles conhecem a nossa história e tudo o que fazemos nessa competição - comentou Vini.

O jogo da volta acontece em uma semana, na quarta-feira (19), também às 17h (de Brasília), mas no Santiago Bernabéu. O Real de Vini Jr tem a vantagem do empate para conquistar a vaga nas oitavas de final; ao City, cabe vencer por um gol para forçar a prorrogação, ou por dois ou mais para o avanço direto nos 90 minutos.