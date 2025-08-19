menu hamburguer
Ex-titular de seleção campeã do mundo é colocado à venda após briga no vestiário

Jogador foi suspenso e colocado à venda em seguida por clube

Rabiot e Digne - França
imagem cameraRabiot e Digne comemoram gol da França sobre a Itália no San Siro (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)
Dia 19/08/2025
14:28
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Olympique de Marseille anunciou nesta terça-feira (19) que colocou dois jogadores no mercado de transferências: o meio-campista Adrien Rabiot, da seleção francesa, e o atacante inglês Jonathan Rowe. A decisão, segundo comunicado oficial, foi motivada por uma briga mencionada pelo clube como “comportamento inaceitável” após a derrota para o Rennes, pelo Campeonato Francês.

Rabiot se envolve em briga no vestiário após derrota

Segundo a imprensa francesa, os dois atletas se brigaram no vestiário, que incluiu troca de agressões. A situação levou a diretoria, em conjunto com a comissão técnica comandada pelo italiano Roberto De Zerbi, a afastar a dupla imediatamente e autorizá-la a buscar novos clubes.

— O Olympique de Marseille anuncia que Adrien Rabiot e Jonathan Rowe foram colocados na lista de atletas transferíveis pelo clube. A decisão foi tomada devido ao comportamento inaceitável de ambos depois da partida contra o Rennes, em concordância com a comissão técnica e seguindo as regras internas de conduta do clube — afirmou o clube francês, em nota oficial.

Rabiot, de 29 anos, é nome frequente na seleção da França desde 2016, tendo sido vice-campeão da Copa do Mundo em 2022. O meio-campista chegou ao Olympique na temporada passada. Já Rowe defendeu o time por empréstimo em 2024/25 e foi adquirido em definitivo na atual janela de transferências, mas agora também foi colocado na lista de negociáveis.

Adrien Rabiot foi colocado na lista de transferências do Olympique de Marseille após se envolver em uma briga com Jonathan Rowe, seu companheiro de equipe (Foto: Reprodução)

