Ex-titular de seleção campeã do mundo é colocado à venda após briga no vestiário

O Olympique de Marseille anunciou nesta terça-feira (19) que colocou dois jogadores no mercado de transferências: o meio-campista Adrien Rabiot, da seleção francesa, e o atacante inglês Jonathan Rowe. A decisão, segundo comunicado oficial, foi motivada por uma briga mencionada pelo clube como “comportamento inaceitável” após a derrota para o Rennes, pelo Campeonato Francês.
Rabiot se envolve em briga no vestiário após derrota
Segundo a imprensa francesa, os dois atletas se brigaram no vestiário, que incluiu troca de agressões. A situação levou a diretoria, em conjunto com a comissão técnica comandada pelo italiano Roberto De Zerbi, a afastar a dupla imediatamente e autorizá-la a buscar novos clubes.
— O Olympique de Marseille anuncia que Adrien Rabiot e Jonathan Rowe foram colocados na lista de atletas transferíveis pelo clube. A decisão foi tomada devido ao comportamento inaceitável de ambos depois da partida contra o Rennes, em concordância com a comissão técnica e seguindo as regras internas de conduta do clube — afirmou o clube francês, em nota oficial.
Rabiot, de 29 anos, é nome frequente na seleção da França desde 2016, tendo sido vice-campeão da Copa do Mundo em 2022. O meio-campista chegou ao Olympique na temporada passada. Já Rowe defendeu o time por empréstimo em 2024/25 e foi adquirido em definitivo na atual janela de transferências, mas agora também foi colocado na lista de negociáveis.
