Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em jogo válido pela ida dos playoffs da Champions League. Na partida, a torcida organizada do time inglês vai estender uma bandeira provocativa à Vini Jr, camisa 7 dos merengues.

Feita pela torcida organizada do Manchester City, a bandeira é formada pela foto de Rodri com a Bola de Ouro, honraria conquistada pelo jogador na temporada passada. Vini Jr, do Real Madrid, ficou na segunda posição do prêmio. A imagem da manifestação foi publicada pelo jornalista Fred Caldeira, correspondente da TNT Sports na Inglaterra.

Bandeirão da torcida do Manchester City na partida contra o Real Madrid no jogo de ida dos playoffs da Champions League (Foto: Reprodução/X)

Ao lado da imagem, a expressão "Stop Crying Your Heart Out" (Para de Chorar até Cansar) aparece com o intuito de provocar Vini Jr, pela perda da Bola de Ouro para Rodri, em outubro de 2024. Dois meses depois, o brasileiro venceu o Fifa The Best como o melhor jogador do mundo.

Coletiva pré-jogo de Manchester e Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico merengue, concedeu entrevista antes do duelo, na segunda-feira (10). Na coletiva, o treinador voltou a responder questões sobre a Bola de Ouro, como a escolha de nenhum integrante do Real Madrid comparecer na cerimônia da premiação.

— Achamos que Vini merecia ganhar a Bola de Ouro e é por isso que escolhemos não participar da premiação. Isso não significa que não respeitamos Rodri — relatou Ancelotti.

— Não acho que tenha sido uma decisão errada. Achei que Rodri merecia ganhar a Bola de Ouro, mas no ano anterior a este — completou o treinador.

