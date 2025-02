Vini Jr. comenta interesse saudita e futuro no Real Madrid: ‘Ninguém falou comigo’

Vini Jr., atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi eleito o melhor jogador em campo na vitória por 3 a 2, de virada, contra o Manchester City, pelos playoffs da Champions League. Após a atuação, importante para que os Merengues voltassem ao Santiago Bernabéu com a vantagem do empate, o brasileiro comentou um assunto que preocupa os torcedores em Madri: o futuro no clube.

continua após a publicidade

➡️ De virada, Real Madrid vence o Manchester City pela Champions League

À Movistar, o brasileiro analisou a atuação que o rendeu o prêmio de MVP da partida, apesar das provocações inglesas desde a chegada no Etihad Stadium, e desviou do interesse da liga de futebol da Arábia Saudita, que de acordo com veículos externos, tem Vini Jr. como principal alvo após a saída de Neymar ao Santos. Segundo o camisa sete, é preciso conversar com o presidente Florentino Pérez para ter mais certeza sobre o futuro.

— Eu também não sei de nada, ninguém falou comigo, tenho que falar com o presidente e espero poder ficar aqui por muito tempo, essa competição nos dá algo mais e quero fazer história - afirmou o brasileiro, sobre a proposta de renovação com o Real Madrid.

continua após a publicidade

Vini também avaliou a atuação da equipe no triunfo. De acordo com o atacante, o time teve uma ótima atuação defensiva, que guiou o resultado positivo.

— Não foi ruim, consegui fazer uma grande partida, defendemos muito bem e não importa quem faça os gols, ou o MVP, estamos aqui para fazer grandes coisas por esta camisa e colocar o Madrid no topo.

continua após a publicidade

Vini Jr. posa com o torféu de melhor jogador em campo em Manchester City x Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

Vini Jr na Arábia Saudita?

O Fundo de Investimento da Arábia Saudita (PIF) preparou nova investida por Vini Jr em janeiro de 2025. Segundo o jornal "As", da Espanha, o plano dos sauditas é oferecer um salário de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,28 bilhão na cotação atual) por temporada e contrato de cinco anos para convencer o brasileiro a deixar o Real Madrid no meio do ano.

Assim, o atual melhor jogador do mundo pela Fifa pode receber R$ 6,4 bilhões em salários se optar a transferência ao Oriente Médio. A ideia é inicial é que o atacante seja contratado para atuar no Al-Ahli. No entanto, Al-Hilal e Al-Nassr, times de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, respectivamente, também demonstraram interesse em Vinícius. No ano passado, os árabes tentaram contratar o camisa 7, porém sem sucesso.

Convencer Vini Jr é essencial para o negócio, pois o Real Madrid mantém a postura de não negociar o jogador e exige o pagamento da multa rescisória de bilhão de euros (cerca de R$ 6,4 bilhões). No entanto, o clube espanhol abriria mão a exigência caso o brasileiro pedisse para deixar a equipe rumo à Arábia Saudita.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional