Benfica anuncia Richard Ríos e estabelece multa milionária

O Benfica anunciou Richard Ríos oficialmente como novo reforço nesta terça-feira (22). O volante ex-Palmeiras acertou com o clube português no último domingo (20), e sequer foi ao campo na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no Allianz Parque.

A equipe de Portugal desembolsará 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) para contratar o jogador por cinco temporadas. O Palmeiras irá receber 21 milhões de euros na negociação (cerca de R$ 136 milhões). O restante do valor será dividido entre Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%).

Richard Ríos também receberá 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões), diluídos entre luvas e salários. O Benfica estipulou uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650,1 milhões).

Veja divisão de valores na negociação de Richard Ríos

Palmeiras (70% dos direitos): 21 milhões de euros

Guarani (13,4% dos direitos): 4,02 milhões de euros

Richard Ríos e estafe (10% dos direitos): 3 milhões de euros

Flamengo (6,6% dos direitos): 1,98 milhão de euros

Volante na Europa

Com 25 anos, Richard Ríos se destacou no Palmeiras e em atuações pela Seleção da Colômbia. Com essa notoriedade, gerou o interesse de diversos cubes da Europa, como Zenit, da Rússia, e a Roma da Itália, mas acabou escolhendo pelo Benfica.

— É uma felicidade imensa para mim e para a minha família. Um passo gigante que eu dou na minha carreira. Era um sonho jogar na Europa, e agora estar num clube tão gigante como o Benfica é algo que é muito gratificante para mim e para a minha família — disse o jogador em entrevista ao perfil oficial do clube português no X (antigo Twitter).

