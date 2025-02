Torcedores do Real Valladolid, clube que tem Ronaldo Fenômeno como acionista, emitiram um comunicado surpreendente no domingo (23). Horas após a derrota acachapante para o Athletic Bilbao por 7 a 1, pelo Campeonato Espanhol, os aficionados solicitaram reembolso dos ingressos de visitante adquiridos para assistir ao duelo no País Basco.

Segundo a "Federación de Peñas del Real Valladolid", são cerca de 600 entradas a serem custeadas pelos próprios atletas e não pela instituição. Ronaldo, inclusive, recebeu uma chuva de ofensas nas redes sociais após o jogo, além de pedidos para vender suas ações dentro dos Blanquivioletas.

- A situação do clube é mais do que crítica, na parte de baixo da primeira divisão, mas isso vai mais além: não se trata mais de ganhar, empatar ou perder, nem evitar o rebaixamento, mas de entrar no campo e competir. Até que acabe a temporada, faltam treze jogos, então não pedimos mais, e sim exigimos que os devidos responsáveis assumam o que tem que ser feito, e que nossa história seja respeitada, parando a sangria de recordes negativos nunca vistos em quase 100 anos de história - disparou o grupo de torcedores na nota.

👎 Clube de Ronaldo vive crise no Espanhol

A goleada sofrida no San Mamés foi surpreendente. Ainda na primeira etapa, os donos da casa já venciam por 4 a 0, com gols de Jauregizar, Nico Williams, Sannadi e Sancet. Sylla Diallo chegou a diminuir o marcador na volta do intervalo, mas Nico voltou a encontrar o caminho das redes, assim como seu irmão, Iñaki Williams, e Guruzeta, fechando a conta.

O resultado afundou ainda mais o Valladolid na lanterna de La Liga, com apenas 15 pontos somados em 25 compromissos - e uma sequência de seis jogos sem vencer. A equipe comandada por Álvaro Rubio volta a campo na sexta-feira (28), buscando recuperação diante do Las Palmas no José Zorrilla, às 17h (de Brasília).