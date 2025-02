Na tarde do último domingo (23), o Liverpool deu mais um passo rumo ao título da Premier League ao vencer o Manchester City por 2 a 0, fora de casa. Após a partida, o correspondente da "TNT Sports Brasil", Fred Caldeira, afirmou que a conquista é apenas uma questão de tempo para a equipe de Arne Slot.

- Não vai ter briga pelo título. O Arsenal (2° colocado) não vai brigar pelo título da Premier League. Estamos em fevereiro e é questão de tempo e não de alguma (outra) condição para o Liverpool ser campeão da Inglaterra - afirmou o correspondente no programa "MFM - Melhor Futebol do Mundo"

O comentário do repórter brasileiro se sustenta na situação atual da tabela: faltando 11 rodadas para o fim do campeonato, o Liverpool lidera com 64 pontos, estando 11 a frente do vice-líder Arsenal. Além disso, até a última rodada, o time de Arne Slot jogará sete vezes dentro de casa, onde tem apenas uma derrota em 12 mandos de campo.

Dos 11 jogos derradeiros do Liverpool, sete são contra times que estão na segunda metade da tabela: Southampton (20°); Everton (14°); Fulham (10°); West Ham (16°); Leicester (19°); Tottenham (12°); Crystal Palace (13°.

Momento de Salah na Premier League

Caldeira também usa a temporada histórica de Mohamed Salah para reforçar seu argumento.

- A gente tá diante da história, de algo muito grande, de algo absolutamente absoluto, que é Mohamed Salah. [...] O que o Salah está fazendo, poucas vezes a gente viu na história da Premier League. - destacou o repórter brasileiro

Na atual temporada, o camisa #11 já soma 25 gols e 16 assistências, totalizando 41 participações diretas em gols. Esse número já supera o desempenho de seis das suas sete temporadas com a camisa do Liverpool. Agora, ele está a apenas uma participação de igualar seu recorde pessoal de 42, alcançado em 2017-18, sua primeira temporada pelos Reds.

Além disso, Salah está a apenas duas participações de igualar o recorde absoluto da Premier League no formato atual de 38 rodadas, que pertence a Thierry Henry e Erling Haaland (44 participações). Ele também tem a chance de quebrar a marca histórica de Alan Shearer e Andy Cole, que registraram 47 participações em gols, mas em uma edição da liga com 42 rodadas.

Nesta temporada da Premier League, Salah disputou 27 partidas e deixou de marcar ou assistir em apenas quatro delas. Mesmo assim, sua média impressionante de 1,5 participação em gol por jogo sugere que ele tem grandes chances de bater ambos os recordes.