O jogador uruguaio Enzo Echeveste, do Paysandú Interior, foi nocauteado em confusão em duelo com o Soriano Capital, pela ida da final da Copa Nacional de Seleções. O jogador tentou apartar uma briga dentro de campo, mas levou um soco do adversário, Mario González, que foi expulso no ato do entrevero.

A situação se iniciou já no fim do confronto. Aos 42 minutos do segundo tempo, após uma bola alçada na área, González se enroscou com o oponente e acabou acertando seu rosto com um chute involuntário. Jogadores do Paysandú compraram a briga do companheiro, e Echeveste, ao separar os atletas, acabou sendo surpreendido pelo golpe no queixo, que o fez quase desmaiar.

👀 Veja o vídeo da confusão que levou o jogador uruguaio a nocaute abaixo:

No fim das contas, o Paysandú segurou o placar em 1 a 0, com um a mais em campo, e garantiu vantagem para o duelo de volta. Echeveste, após o apito final, publicou uma mensagem em suas redes sociais informando estar bem.

- Esqueçam tudo o que aconteceu. Vamos focar no jogo da próxima sexta-feira e deixar o episódio para trás. Obrigado por se preocuparem e me mandarem mensagens - afirmou o atleta.

A competição é organizada pela Organização do Futebol Interior (OFI), e é disputada por equipes de províncias do Uruguai, excetuando Montevidéu. Existente desde 1922-23, o troféu já foi erguido sete vezes pelo Paysandú e quatro pelo Soriano, atual campeão; o time que mais ergueu a taça é o Durazno, com 11 conquistas.