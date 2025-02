Yamal não treina, divulga pé machucado e vira dúvida para clássico; veja

O Barcelona se prepara para a semifinal da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, enfrentando incertezas sobre a condição física de Lamine Yamal. O atacante não se juntou ao treino da equipe na manhã desta segunda-feira (24), aumentando as dúvidas sobre sua participação no jogo decisivo. A partida será realizada na próxima terça-feira (25), no Estádio Olímpico, em Barcelona.

continua após a publicidade

➡️Barcelona vence Las Palmas e liga alerta no Real Madrid em LaLiga

Yamal, após terminar o jogo contra o Las Palmas com uma lesão no pé, optou por permanecer na academia, evitando o campo. Ele compartilhou uma imagem do pé lesionado em suas redes sociais, acompanhada da legenda "Não é falta!". Veja a foto abaixo:

Registro do pé machucado de Yamal (Foto: Reprodução/Instagram)

O técnico do Barcelona, Flick, comentou a condição física de Lamine, e expressou um otimismo cauteloso sobre a situação.

- Teremos que esperar para ver. Vejo tudo de positivo nisso. Estamos ansiosos para tê-lo conosco - declarou Flick.

A ausência de Yamal no treinamento foi uma medida preventiva do Barcelona. Enquanto o jogo contra o Atlético de Madrid se aproxima, a expectativa é que a evolução de Lamine nas próximas horas seja positiva, permitindo sua participação.

continua após a publicidade

Yamal sentindo dor durante o duelo contra o Las Palmas (Foto: MANAURE QUINTERO/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional