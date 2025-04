Acontece neste sábado (26) a tão esperada final da Copa do Rei entre Real Madrid e Barcelona. Em jogo único e com mando de campo neutro, a decisão irá acontecer no estádio La Cartuja, em Sevilla. Apesar da grande expectativa, torcedores do clube catalão encontraram dificuldades em receber seus ingressos para o duelo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internaciona

Informações do jornal espanhol "Marca" indicam que houve uma falha no sistema da empresa contratada pela RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) para a distribuição de ingressos. Com isso, vários torcedores do Barcelona não tinham recebido suas entradas para a final. Em nota, o clube catalão questionou o ocorrido.

continua após a publicidade

— O FC Barcelona considera inaceitável o incidente causado pelo envio dos ingressos para a final da Copa do Rei pela RFEF e sua empresa de venda de ingressos, a One Box, e afirma que essa gestão está além do controle do Clube. Informamos também que o Departamento Jurídico investigará se o incidente pode causar danos aos nossos sócios, torcedores e torcedores e tomará as medidas cabíveis contra os responsáveis — escreveu.

Por ter uma divisão igualitária, Barcelona e Real Madrid têm direito a 26.031 ingressos cada, com o restante ficando sob controle da organização do evento. A One Box também emitiu um comunicado, assumindo o erro, indicando que a falha foi humana, e não tecnológica.

continua após a publicidade

➡️ Local da final da Copa do Rei passa por reforma a menos de um mês para o jogo

La Cartuja, palco da final da Copa do Rei da Espanha (Foto: Reprodução/RFEF)

— O erro detectado no nome dos ingressos da final da Copa do Rei foi causado por uma falha humana no sistema de bilheteria da RFEF durante o gerenciamento administrativo da lista de vencedores — escreveu.

Jornal indica resolução do caso de ingressos do Barcelona na Copa do Rei

Ao longo do dia, torcedores do Barcelona começaram a relatar que receberam seus ingressos de forma correta para a decisão. Informações do "Mundo Deportivo" apontam que o caso foi totalmente resolvido nesta quinta-feira (24), dois dias antes da final. A One Box emitiu outro comunicado para confirmar a resolução.

— Podemos confirmar que, até as 14h00, os torcedores começarão a receber um novo e-mail com o link para download. Aqueles que já baixaram o aplicativo não precisam baixá-lo novamente; basta fazer login. Uma vez logados, eles terão acesso aos seus ingressos. Até as 15h00, todos os torcedores terão recebido seus ingressos — explicou.