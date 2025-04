Pela segunda vez na temporada, Barcelona e Real Madrid se enfrentarão em uma final de torneio espanhol. Antes pela Supercopa, as equipes agora farão El Clásico para definir quem será o campeão da Copa do Rei no próximo dia 26 de abril. Por ser jogo único, a decisão será também em estádio neutro, em Sevilha. Fato é que o La Cartuja se encontra em obras.

Com pouco menos de um mês para a partida, o estádio segue passando por obras visando uma reforma. Em fotos atuais, é possível ver algumas arquibancadas ainda em obra. O gramado, por exemplo, sequer foi instalado pela empresa responsável. Jornais locais indicam que as mudanças foram voltadas para o fim da antiga pista de atletismo, aumentando assim, a capacidade total.

A previsão segue intacta, com a entrega agendada para antes da final do dia 26 de abril. As obras começaram em julho do ano passado e o estádio passará a comportar 70 mil torcedores, se tornando assim, o terceiro maior do país, atrás do Santiago Bernabéu e Camp Nou.

Veja imagens do atual estado do palco da final da Copa do Rei:

Estádio La Cartuja será palco da final da Copa do Rei de 2025 (Foto: Reprodução/Diario As)

Em meio a nota da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Real Madrid e Barcelona terão direito a 26.031 ingressos cada para a final. Serão 65.080 torcedores divididos pelos dois times, o que representa 80% da capacidade. Os 20% restantes (13.016) ficarão sob controle da RFEF.

Barcelona e Real Madrid farão primeira final em 11 anos

Mesmo se encontrando pelo menos duas vezes a cada temporada, Barcelona e Real Madrid não se enfrentam em uma final de Copa do Rei desde a temporada 2013/14. Na ocasião, os Merengues venceram a partida por 2 a 1. Daí em diante, não se enfrentaram mais. Os Culés foram campeões cinco vezes desde então, enquanto o Real apenas uma.