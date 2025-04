Barcelona ganha dor de cabeça e perde titular para final da Copa do Rei e Champions

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick ganha uma grande dor de cabeça com relação a presença de Lewandowski na reta final da temporada. O centroavante pediu para ser substituído na vitória sobre o Celta de Vigo e é dúvida para a final da Copa do Rei e a semifinal da Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 30 minutos do segundo tempo, Lewandowski sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda e não conseguiu continuar em campo. Segundo a imprensa espanhola, existe um pessimismo com relação a presença do polonês na decisão contra o Real Madrid, que está marcada para o dia 26 de abril.

continua após a publicidade

Ainda sem a realização de exames de imagens, a expectativa é a de que Lewandowski desfalque o Barcelona por um período de duas a três semanas. Com isso, o atleta não estaria presente no jogo de ida da semifinal da Champions League contra a Inter de Milão e dificilmente chegaria apto para a volta.

Em coletiva, Hansi-Flick não deu pistas sobre a condição física do seu artilheiro, embora as primeiras informações não sejam animadoras. O comandante pediu paciência e só falará sobre o assunto com mais precisão após os resultados em mãos.

continua após a publicidade

- Temos que esperar. Serão feitos mais exames no jogador e veremos. Minha experiência me diz que temos que esperar.

Esse não seria o primeiro problema para o Barcelona, que dificilmente contará com o lateral-esquerdo Alejandro Balde para a decisão da Copa do Rei contra o Real Madrid. Com isso, os culés devem ter duas baixas de atletas titulares na busca pelo segundo título da temporada.

Números de Lewandowski com o Barcelona na temporada

Na atual temporada, Lewandowski é uma das peças mais importantes do ataque do Barcelona, sendo o artilheiro da La Liga e 3º maior goleador na Champions League. Em 48 partidas, o atleta marcou 40 gols e contribuiu com três assistências.