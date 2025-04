Endrick tem queda fora da Copa do Rei e não aproveita maior minutagem na La Liga

Com 32 minutos em campo contra o Athletic Bilbao, Endrick não conseguiu aproveitar sua chance no Real Madrid da melhor forma possível. Ao contrário do que se vê na Copa do Rei, o brasileiro encontrou dificuldades, embora tenha demonstrado disposição em ajudar e contribuir.

O confronto com o Athletic Bilbao representou o jogo com a maior minutagem de Endrick na atual temporada da La Liga. Antes disso, o brasileiro só havia atuado por mais tempo no Campeonato Espanhol diante do Alavés, em setembro de 2024.

Ainda assim, Endrick não foi uma peça chave na construção da difícil, mas importante vitória do Real Madrid. No período em que esteve em campo, o atacante não finalizou, teve poucas ações com bola e foi responsável pelo gol anulado de Vini Jr por conta de um impedimento milimétrico.

Enquanto na Copa do Rei Endrick é artilheiro e tem média de um gol marcado a cada 70 minutos, o jovem não consegue ter o mesmo desempenho na La Liga. Embora receba poucos minutos, o atacante não consegue ser decisivo a ponto de colocar uma pulga atrás da orelha de Carlo Ancelotti.

Na quarta-feira (23), Endrick talvez tenha a possibilidade de iniciar o jogo contra o Getafe como titular, uma vez que o Real Madrid encontrou muita dificuldade em pressionar o Athletic Bilbao na etapa inicial. No entanto, o brasileiro precisará apresentar mais futebol para ganhar a confiança de Ancelotti e lutar por um espaço na final da Copa do Rei, caso Mbappé não tenha condições clínicas de retornar.