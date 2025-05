Gigante italiano garante patrocínio milionário com marca de automóveis

A Juventus anunciou a Jeep como nova patrocinadora máster, na última terça-feira (13). A marca de automóveis irá voltar a estampar a parte frontal da camisa após ser substituída pela empresa Save the Children nesta última temporada.

O acordo está firmado até 2028 no valor de 69 milhões de euros (cerca de R$ 434,1 milhões) de pagamento para o clube italiano, segundo a empresa britânica SportsPro Media.

Jeep como patrocinadora da Juventus 2013/14 (Foto: Maurizio Lagana)

O pagamento da marca de automóveis para a Velha Senhora será parcelado. Nesta temporada, o clube vai receber 4 milhões de euros (R$ 25,1 milhões). Na próxima, 19 milhões de euros (R$ 119,5 milhões) serão pagos pela Jeep. Por fim, o restante do dinheiro do patrocínio deve ser pago até a temporada 2027/2028.

A Jeep volta a ser patrocinadora máster do clube italiano após ter sido substituída pela fundação Save the Children. A marca de automóveis esteve estampada nos uniformes da Juve entre 2012 e 2014.

Além da Jeep, a Juventus anunciou a Visit Detroit, empresa de turismo, como patrocinadora. A marca será estampada no segundo espaço frontal da camisa, porém apenas em jogos do Campeonato Italiano. O acordo com a empresa teria um valor menor comparado ao da Jeep. Ambas marcas começarão a ser estampadas já neste fim de temporada.

Juventus em campo contra a Roma pelo Campeonato Italiano (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)

- Estamos orgulhosos de anunciar este prestigioso patrocínio, apresentando dois parceiros com visão internacional: a Jeep, um parceiro histórico com quem colaboramos por mais de 10 anos, e a Visit Detroit, que se junta a nós com grande entusiasmo - disse Maurizio Scanavino, CEO da Juventus.

