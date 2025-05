Endrick passa em branco, mas Real Madrid vence Mallorca e adia título do Barcelona

O Real Madrid venceu o Mallorca por 2 a 1, pela 36ª rodada da La Liga, nesta quarta-feira (14), no Santiago Bernabéu. A equipe visitante abriu o placar com Valjent na etapa inicial, enquanto Mbappé deixou tudo igual no segundo tempo e Jacobo virou o duelo aos 49 minutos do segundo tempo.

Com o triunfo, a equipe de Carlo Ancelotti chegou aos 78 pontos e segue com possibilidades de título da La Liga. No entanto, o Barcelona pode se tornar o campeão de forma matemática em caso de vitória contra o Espanyol, nesta quinta-feira (15).

Como foi a partida entre Real Madrid e Mallorca?

Nos minutos iniciais de jogo, Endrick recebeu uma bola em profundidade de Güller, entrou cara a cara com o goleiro, mas bateu para grande defesa de Román. Após desperdiçar boa chance, o Mallorca abriu o placar com Valjent aproveitando um corte errado de Fran García e finalizando no cantinho de Courtois. O Real Madrid respondeu com Bellingham sendo acionado por Mbappé, cortando a marcação na área e chutando com muito perigo para nova intervenção de Román. Na sequência, Modric, Mbappé e Valverde arriscaram finalizações da entrada da área e quase empataram, mas também pararam no arqueiro adversário.

No segundo tempo, o Real Madrid dominou a posse de bola, mas encontrava dificuldades para criar chances claras de gols. Até que aos 22 minutos, Mbappé foi acionado na área por Modric, limpou a marcação e bateu no cantinho para deixar tudo igual. O Mallorca respondeu imediatamente com Morey recebendo um passe na área e ficando cara a cara com Courtois, mas finalizando para grande defesa do belga. Em duas tentativas da entrada da área, Arda Güller tirou tinta da trave em uma ocasião e obrigou Román a fazer uma bela intervenção na sequência. Aos 40 minutos, Mbappé teve grande oportunidade ao aproveitar uma saída errada do goleiro após rápida cobrança de escanteio, mas a finalização foi cotada por Valjent. Nos acréscimos, Román voltou a brilhar com uma grande defesa em batida de Valverde de fora da área. Mas aos 49 minutos, Jacobo aproveitou uma bobeada da defesa visitante após uma bola levantada na área e tocou por cima do goleiro para virar a partida e garantir a vitória do Real Madrid.

O que vem por aí para Real Madrid e Mallorca?

No domingo (18), o Real Madrid visita o Sevilla, enquanto o Mallorca recebe o Getafe, pela 37ª rodada da La Liga, às 14h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 2 x 1 Mallorca - La Liga

36ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14 de maio de 2025, às 16h30 (de Brasília).

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

🥅 Gols: Valjent, 10'/1ºT (0-1); Mbappé, 22'/2ºT (1-1); Jacobo, 49'/2ºT (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Sánchez, Samuel Costa e Maffeo (MAL)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Valverde, Asencio (Vallejo), Jacobo e Fran García; Ceballos, Modric e Bellingham; Arda Güller, Endrick (Gonzalo García) e Mbappé.

MALLORCA (Técnico: Jagoba Arrasate)

Román; Morey (Maffeo), Valjent, Raillo, Copete e Lato (Mojica); Samuel Costa, Sánchez (Mascarell) e Darder (Domènech); Larin (Vázquez) e Muriqi.