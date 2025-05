Carpini escala Vitória com time alternativo para ‘decisão’ na Sul-Americana

O Vitória encara o Cerro Largo nesta quarta-feira (14) em um duelo crucial pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. O jogo está marcado para às 21h30 no Estádio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, em Melo, Uruguai. Para o time baiano, apenas a vitória mantém viva sua chance de classificação para os playoffs.

O Rubro-Negro chega para a partida na terceira posição do Grupo B, com apenas três pontos conquistados até aqui. A equipe vem de uma importante vitória sobre o Vasco no Brasileirão, mostrando reação após um início irregular, mas ainda busca seu primeiro triunfo na competição continental. Se perder no Uruguai, estará eliminada. Já o Cerro Largo, atual vice-líder do grupo com quatro pontos, pode garantir sua vaga nos playoffs com uma vitória em casa, desde que o Defensa y Justicia perca para o Universidad de Quito no outro jogo da chave.

O cenário do grupo mostra a Universidad de Quito na liderança com dez pontos, precisando apenas de um empate para garantir a classificação direta às oitavas. O Defensa y Justicia, com três pontos, também luta para se manter na disputa.

O Vitória, portanto, enfrenta uma situação delicada: precisa vencer no Uruguai e ainda torcer por resultados favoráveis em outros jogos.

O técnico Thiago Carpini escalou um time misto para o jogo desta noite, poupando os principais jogadores para o clássico diante do Bahia, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Assim, o Rubro-Negro está escalado com: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Lucas Eduardo, Jamerson; Ronald, Matheus Fogaca, Ricardo Ryller; Wellington, Osvaldo, Janderson.

Já o técnico Danielo Núñez manda a campo o Cerro Largo com: Gino Santilli; Facundo Parada, Alan Di Pippa, Facundo Bonifazi; Miguel Bertochi, Julián Contrera, Matías Mir, Sebastián Assis; Maximiliano Añasco, Facundo Peraza.