Horas antes do jogo que vale o título da Copa do Rei da Espanha, torcedores do Barcelona atacaram Vini Jr nas ruas entoando cânticos ofensivos. "Vinícius, morra", foi o que cantavam diversos torcedores do clube da Catalunha em Sevilha, local onde será realizada a final entre Barcelona e Real Madrid. O jogo será realizado às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, e terá o atual melhor jogador do mundo pela FIFA como titular.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As ruas de Sevilla foram invadidas por torcedores de Barcelona e Real Madrid no dia da decisão da Copa do Rei. Os ultras da Catalunha foram filmados cantando e fazendo festa antes do jogo. Dentre os cânticos, mais um episódio lamentável no futebol espanhol envolvendo torcedores de times rivais e Vini Jr. Confira o vídeo:

Real Madrid criticou decisão da Federação Espanhola para a final

Esta sexta-feira (25) foi um dia agitado nos bastidores da final da Copa do Rei, que acontece neste sábado (26) entre Real Madrid e Barcelona. O Real Madrid não gostou da decisão da escalação do árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea para a partida contra o Barcelona pela final da Copa do Rei, e chegou a subir uma nota contra a Federação. O nome em questão é um velho conhecido da torcida e dos jogadores do Real Madrid, sendo pivô de lances polêmicos ao longo das últimas temporadas. Nas redes sociais, com frequência, circulam vídeos mostrando esses casos.

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid (Foto: AFP)

A nota fez alusão às entrevistas polêmicas de Burgos e seu assistente do VAR, González Fuertes, que fez ameaças aos atletas e prometeu que Comitê Técnico de Arbitragem (CTA) da Espanha estudará mudanças severas no futuro.

— Estamos mais unidos do que nunca com Medina Cantalejo. Vamos ter que tomar medidas mais rigorosas do que as que estamos tomando agora. Nos próximos dias, vocês verão que faremos história — comentou.