Copa da Inglaterra; Crystal Palace e Aston Villa decidem vaga na final

Neste sábado (26), Crystal Palace e Aston Villa disputam vaga na final da Copa da Inglaterra. Em jogo único realizado em Wembley, às 13h15 (de Brasília), as equipes medem forças e buscam acabar com jejum histórico: o último troféu levantado pelos dois foi no século passado. O caso mais grave é do Crystal Palace, que nunca conquistou um troféu da elite inglesa em toda a sua história.

Do lado do Crystal Palace, o time vem de um empate por 2 a 2 com o Arsenal após golaço de Mateta, que entrou na segunda etapa - aliás, o Crystal Palace não deu tanta importância para este jogo, poupando alguns de seus jogadores visando a disputa de hoje -, e está desesperado por uma vaga na final da Copa da Inglaterra. “Estamos muito empolgados”, disse o técnico do Palace, Oliver Glasner, após o jogo contra o Arsenal. “Acho que todos os envolvidos com o Palace estão muito empolgados, mas também acho que, por outro lado, é importante manter a calma", completou. O Palace nunca conquistou um grande troféu. Em 164 anos de existência, o time de Selhurst Park já disputou duas finais da Copa da Inglaterra, sendo derrotado nas duas pelo Manchester United.

Já o Aston Villa é campeão da Champions League e da Supercopa da Uefa, sete vezes campeão inglês e sete vezes campeão da Copa da Inglaterra, além de ter vencido cinco Taças da Liga Inglesa. O último título destes mencionados, contudo, foi há quase 30 anos. O Villa não vence a Copa da Inglaterra desde a temporada 1956/1957. Nesta temporada, o clube foi até as quartas de final da Champions League, fase na qual foi eliminado pelo PSG após jogaço na Inglaterra.

Qual foi a última vez em que Crystal Palace e Aston Villa jogaram a final da Copa da Inglaterra?

A última vez em que o Crystal Palace esteve entre os finalistas da Copa da Inglaterra foi na temporada 2015/2016. Na ocasião, o time foi derrotado pelo Manchester United na prorrogação. Jason Puncheon abriu o placar para o Crystal Palace, mas Juan Mata empatou pouco depois, e Jesse Lingard marcou o gol da vitória para o United no tempo extra.

O Aston Villa também chegou na final da competição recentemente. Em 2014/2015, o clube enfrentou o Arsenal em Wembley, mas foi derrotado por 4 a 0. Os gols da partida foram marcados por Walcott, Alexis Sánchez, Mertesacker e Giroud.