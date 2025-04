Esta sexta-feira (25) foi um dia agitado nos bastidores da final da Copa do Rei, que acontece neste sábado (26) entre Real Madrid e Barcelona. Em novo comunicado, os Merengues garantiram presença na final, descartando o boicote que foi veiculado na imprensa espanhola. Na nota, o Real assegura que “em nenhum momento cogitou renunciar à disputa da final” e que as manifestações dos árbitros “não podem manchar um evento esportivo de relevância mundial que será assistido por centenas de milhões de pessoas”.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real Madrid não gostou da decisão da escalação do árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea para a partida contra o Barcelona pela final da Copa do Rei, e a crítica é diretamente à federação. O nome em questão é um velho conhecido da torcida e dos jogadores do Real Madrid, sendo pivô de lances polêmicos ao longo das últimas temporadas. Nas redes sociais, com frequência, circulam vídeos mostrando esses casos.

continua após a publicidade

Confira a nova nota do Real Madrid na íntegra📝

— Diante dos rumores que surgiram nas últimas horas, o Real Madrid C. F. informa que em nenhum momento o nosso time cogitou renunciar a disputar a final de amanhã.

Nosso clube entende que as infelizes e inadequadas declarações dos árbitros designados para esta partida, feitas 24 horas antes da final, não podem manchar um evento esportivo de relevância mundial que será assistido por centenas de milhões de pessoas — e por respeito também a todos os torcedores que planejaram viajar a Sevilha, bem como àqueles que já estão na capital andaluza.

continua após a publicidade

O Real Madrid entende que os valores do futebol devem prevalecer, apesar da hostilidade e da animosidade que, mais uma vez, ficaram evidentes contra o nosso clube por parte desses árbitros designados para a final.

Real Madrid já havia emitido nota criticando a decisão da federação

Nesta sexta-feira (25), o Real Madrid já havia emitido uma nota sobre a final da Copa do Rei criticando a Federação Espanhola. No documento, o clube da capital espanhola reforça a postura frágil da RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) na gestão da equipe de árbitros escalados.

O Real Madrid alega que as falas de Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro principal, e González Fuertes, responsável pelo VAR, são inaceitáveis. O comunicado reforça também que os protestos demonstram a "clara e manifesta animosidade e hostilidade destes árbitros em relação ao clube". Veja a primeira nota na íntegra:

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid (Foto: Franck Fife/AFP)

— O Real Madrid CF considera inaceitáveis as declarações públicas feitas hoje pelos árbitros designados para a Final da Copa do Rei, agendada para amanhã, 26 de abril de 2025.

Estes protestos, que surpreendentemente focaram a atenção em vídeos de um órgão de mídia protegido pela liberdade de expressão, como a Real Madrid TV, deliberadamente realizados 24 horas antes contra um dos participantes da final, demonstram, mais uma vez, a clara e manifesta animosidade e hostilidade destes árbitros em relação ao Real Madrid.

Declarações ainda mais surpreendentes, em tom ameaçador, aludindo à unidade dos árbitros, foram usadas para anunciar supostas medidas ou ações que ficam muito aquém dos princípios de justiça, objetividade e imparcialidade que deveriam prevalecer poucas horas antes de um evento futebolístico que captura a atenção de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo.

Dada a seriedade do ocorrido, o Real Madrid espera que os responsáveis pela RFEF e pelo órgão de arbitragem ajam em conformidade, adotando as medidas necessárias para defender o prestígio das instituições que representam.

A nota fez alusão às entrevistas polêmicas de Burgos e seu assistente do VAR, González Fuertes, que fez ameaças aos atletas e prometeu que Comitê Técnico de Arbitragem (CTA) da Espanha estudará mudanças severas no futuro.

— Estamos mais unidos do que nunca com Medina Cantalejo. Vamos ter que tomar medidas mais rigorosas do que as que estamos tomando agora. Nos próximos dias, vocês verão que faremos história — comentou.