Torcida do Barcelona invade Sevilha para final da Copa do Rei

Barcelona e Real Madrid se enfrentam, neste sábado (26), em busca do título da Copa do Rei. O "El Clásico" acontece no Estádio de la Cartuja, em Sevilla, às 17h (de Brasília), e a torcida do Barça já invadiu os arredores da arena.

O clima em Sevilla é de festa. Nas ruas perto do La Cartuja, os torcedores do Barcelona entonam músicas de aclamação ao técnico alemão, Hansi Flick, além de ovacionares atletas do elenco, como Raphinha, Lamine Yamal, Pedri, Szczesny, Iñigo Martínez e Gavi.

Hansi é amado pela torcida do real devido a boa temporada e, na celebração, foi tratado como novo líder religioso do clube. No meio da galera, uma imagem do treinador com roupa de santo, chamado de "São Hans-Dieter Flick" foi aplaudida.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona x Real Madrid

Final — Copa do Rei

📆 Data e horário: sábado, dia 26 de abril, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de la Cartuja, em Sevilla (ESP)

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea

📺 VAR: Pablo González Fuertes

Conheça o Estádio La Cartuja, palco da final da Copa do Rei

O La Cartuja, inicialmente, tinha a nomenclatura "Olímpico de La Cartuja". Inaugurado em 1999, o estádio foi construído na Andaluzia dentro dos moldes do Comitê Olímpico Internacional como parte do projeto espanhol para receber as Olimpíadas de 2004 ou 2008, o que não aconteceu em nenhuma das candidaturas.

Com Real Betis e Sevilla bem localizados no Benito Villamarín e no Ramón Sánchez Pizjuán, o local ficou sob responsabilidade de diversos órgãos, com presença majoritária do Governo Regional da Andaluzia, detentor de 40% da propriedade. Os dois gigantes da região têm 1,5% de participação cada.

Ao longo do tempo, melhorias foram feitas em La Cartuja, incluindo a retirada da pista de atletismo na última reforma, ampliando a capacidade para 70 mil torcedores. Com isso, competições relevantes passaram a ser disputadas no local, como a final da Liga das Nações Feminina, em 2024, e partidas da seleção espanhola masculina recentes.

As reformas também são parte do planejamento para a Copa do Mundo de 2030. Dos 20 estádios que participarão da edição centenária, 11 pertencem à Espanha, e um deles será o andaluz. Em comparação aos demais selecionados, é o quarto maior do país: apenas Camp Nou (Barcelona), Santiago Bernabéu (Real Madrid) e Riyadh Air Metropolitano (Atlético de Madrid) estão acima no quesito.

No dia 5 de fevereiro de 2020, a RFEF anunciou a parceria com os mandatários para que as quatro finais seguintes da Copa do Rei - posteriormente, o acordo também envolveu 2025 - acontecessem na arena. Ainda nos primórdios, outras duas decisões também haviam acontecido em Sevilha. Veja a lista:

🏆 1998-99: Valencia 3x0 Atlético de Madrid

🏆 2000-01: Real Zaragoza 3x1 Celta de Vigo

🏆 2020-21: Athletic Bilbao 0x4 Barcelona

🏆 2021-22: Real Betis 1(5)x(4)1 Valencia

🏆 2022-23: Real Madrid 2x1 Osasuna

🏆 2023-24: Athletic Bilbao 1(4)x(2)1 Mallorca

Barcelona e Real Madrid, portanto, farão a quinta final seguida de Copa do Rei em La Cartuja. O confronto não acontecia na decisão do tradicional torneio desde a temporada 2013-14.