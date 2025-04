Neste sábado (26), Barcelona e Real Madrid se enfrentam na busca pelo título da Copa do Rei. Os rivais viajaram a um lugar pouco comum do clássico para decidir quem será o campeão no mata-mata nacional, conciliando a disputa com a guerra pela liderança de La Liga.

O novo capítulo de "El Clásico" acontecerá no Estádio La Cartuja, em Sevilha, na região da Andaluzia (ESP). A arena, modernizada para o confronto nas últimas semanas, foi o palco das últimas quatro finais do torneio, e encerra o ciclo atual de parceria com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) neste confronto. Por isso, o Lance! conta um pouco da história do local.

🏟️ Conheça o Estádio La Cartuja, palco da final da Copa do Rei

O La Cartuja, inicialmente, tinha a nomenclatura "Olímpico de La Cartuja". Inaugurado em 1999, o estádio foi construído na Andaluzia dentro dos moldes do Comitê Olímpico Internacional como parte do projeto espanhol para receber as Olimpíadas de 2004 ou 2008, o que não aconteceu em nenhuma das candidaturas.

Com Real Betis e Sevilla bem localizados no Benito Villamarín e no Ramón Sánchez Pizjuán, o local ficou sob responsabilidade de diversos órgãos, com presença majoritária do Governo Regional da Andaluzia, detentor de 40% da propriedade. Os dois gigantes da região têm 1,5% de participação cada.

Ao longo do tempo, melhorias foram feitas em La Cartuja, incluindo a retirada da pista de atletismo na última reforma, ampliando a capacidade para 70 mil torcedores. Com isso, competições relevantes passaram a ser disputadas no local, como a final da Liga das Nações Feminina, em 2024, e partidas da seleção espanhola masculina recentes.

As reformas também são parte do planejamento para a Copa do Mundo de 2030. Dos 20 estádios que participarão da edição centenária, 11 pertencem à Espanha, e um deles será o andaluz. Em comparação aos demais selecionados, é o quarto maior do país: apenas Camp Nou (Barcelona), Santiago Bernabéu (Real Madrid) e Riyadh Air Metropolitano (Atlético de Madrid) estão acima no quesito.

No dia 5 de fevereiro de 2020, a RFEF anunciou a parceria com os mandatários para que as quatro finais seguintes da Copa do Rei - posteriormente, o acordo também envolveu 2025 - acontecessem na arena. Ainda nos primórdios, outras duas decisões também haviam acontecido em Sevilha. Veja a lista:

🏆 1998-99: Valencia 3x0 Atlético de Madrid

🏆 2000-01: Real Zaragoza 3x1 Celta de Vigo

🏆 2020-21: Athletic Bilbao 0x4 Barcelona

🏆 2021-22: Real Betis 1(5)x(4)1 Valencia

🏆 2022-23: Real Madrid 2x1 Osasuna

🏆 2023-24: Athletic Bilbao 1(4)x(2)1 Mallorca

Barcelona e Real Madrid, portanto, farão a quinta final seguida de Copa do Rei em La Cartuja. O confronto não acontecia na decisão do tradicional torneio desde a temporada 2013-14. A bola rola para o confronto às 17h (de Brasília) deste sábado (26).