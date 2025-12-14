PSG e Flamengo terão seus caminhos cruzados nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al-Rayyan, na final do Intercontinental de 2025. No entanto, um post publicado pelo clube francês há nove anos sugere que, de certa forma, o destino das duas equipes já estava escrito.

No dia 9 de abril de 2016, quando o PSG publicou o post, Frédéric Longuépée, então diretor-geral adjunto do clube, afirmou em entrevista ao "SporTV" que havia interesse em realizar um amistoso contra o Flamengo na época. Logo, o perfil oficial do Paris em português brincou com a possibilidade do confronto entre as duas equipes naquele momento. No entanto, a partida nunca se concretizou.

— Temos mais fãs no Brasil que em Paris e na França. Temos 3 milhões de fãs no Brasil. O Brasil é algo que está no coração, é parte do projeto do clube e confiamos muito no Brasil. Se fizermos um amistoso no Brasil, tem que ser com o Flamengo. Nós podemos convencer o time a ir ao Brasil e fazer um amistoso em breve — disse o mandatário ao programa "Tá na Área".

Assim, o mesmo perfil não deixou a oportunidade passar e resgatou a mensagem da época, agora em 2025, quando o encontro finalmente acontecerá — e não apenas em caráter amistoso, mas valendo a taça que consagra o melhor time do mundo no ano. Abaixo, confira a mensagem:

🔵🔴 PSG ⚔️ Flamengo 🔴⚫

PSG e Flamengo se enfrentaram em três ocasiões, com uma vitória para cada equipe e um empate. Em 1975, no Parc des Princes, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com gols de Luisinho Lemos. Quatro anos depois, no mesmo estádio, o mandante levou a melhor ao vencer por 3 a 1, com direito a tento de honra marcado por Zico. Em 1991, novamente no palco da Cidade Luz, as equipes empataram por 1 a 1, graças a Zinho, mas o Mais Querido levou a melhor no fim ao superar os rivais nos pênaltis por 3 a 1.

A partida entre PSG e Flamengo será realizada na quarta-feira (17), às 14h, no Estádio Ahmad bin Ali. A equipe comandada por Luis Enrique embarcou neste domingo (14) com os 22 jogadores relacionados para a final.

