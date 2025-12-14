Torcedores do Barcelona provocam Real Madrid no Camp Nou; veja
A torcida blaugrana provocou o maior rival no Camp Nou
Durante a vitória do Barcelona em cima do Osasuna, no último sábado (13), a torcida blaugrana não deixou passar a oportunidade de provocar o rival Real Madrid, no Camp Nou. Após os gols de Raphinha, que deram a vitória ao Barça, os torcedores entoaram, a plenos pulmões, "fica, Xabi", ironizando a má fase vivida pelo treinador espanhol.
A depender do resultado da partida entre Alavés e Real Madrid, neste domingo (14), o técnico pode balançar no cargo. No entanto, no que cabe a torcida do Barcelona, Xabi continua no comando do time. Veja o vídeo:
⚽ Como foi a partida entre Osasuna e Barcelona, rival do Real Madrid?
O Barcelona começou o jogo dominando as ações contra o Osasuna, que resumiu a maior parte do primeiro tempo no Camp Nou. Porém, a equipe catalã não conseguiu transformar o controle da posse de bola em vantagem no placar. A equipe de Hansi Flick manteve o adversário recuado, concentrou o jogo no campo ofensivo e acumulou investidas na área, porém com pouca efetividade nas finalizações.
A principal chance do período resultou em um gol anulado. Ferran Torres chegou a balançar as redes após receber lançamento e finalizar de cabeça, mas a arbitragem invalidou por impedimento. A jogada foi revisada pelo VAR, que identificou posição irregular na origem do lance com Raphinha, à frente da defesa no escanteio curto. Ao fim dos primeiros 45 minutos, o placar permaneceu em 0 a 0.
Na segunda etapa, o Barcelona continuou empilhando jogadas, mas muitas sem efetividade. Em casa, o relógio ia correndo e os Culés viam dificuldades para abrir o placar. Até que, em contra-ataque aos 24 minutos do tempo complementar, Raphinha finalizou da intermediária, sem chances para o goleiro Herrera.
O Barcelona manteve o controle da partida e ampliou o domínio sobre o Osasuna. A equipe mandante seguiu com maior posse de bola, presença constante no campo ofensivo e intensidade na troca de passes, limitando as ações do adversário e ditando o ritmo do jogo.
Pedri foi o principal articulador da equipe e teve atuação decisiva na construção das jogadas. Em uma das principais chances da etapa final, o meia deixou Raphinha em condições de finalizar dentro da área, mas a zaga do Osasuna conseguiu o corte antes da conclusão.
A superioridade do Barcelona se traduziu no placar aos 40 minutos. Lamine Yamal abriu a jogada pela direita com Koundé, que cruzou para a área. Bretones tentou afastar, mas o desvio deixou a bola à disposição de Raphinha, que aproveitou para marcar o segundo gol e ampliar a vantagem. Com o resultado construído, o Barça terminou com 2 a 0 e levou os três pontos no Camp Nou.
