Haaland alcança marca histórica e se aproxima de recorde de Agüero no City
Atacante norueguês se tornou o segundo maior artilheiro dos Cityzens, com 147 gols
Ao marcar duas vezes na vitória por 3 a 0 do Manchester City sobre o Crystal Palace, neste domingo (14), pela 16ª rodada da Premier League, Erling Haaland alcançou uma marca história no clube. O atacante norueguês se tornou o segundo maior artilheiro dos Cityzens, com 147 gols em 168 jogos. O primeiro nome da lista é Sergio Agüero, com 260 gols em 390 partidas.
Antes do triunfo em Londres, Haaland estava empatado no quarto lugar com Eric Brook, com 145 gols. Depois dos dois gols, o camisa 9 pulou para o segundo maior artilheiro, superando também Joe Hayes — 146 gols.
O primeiro gol de Haaland veio aos 40 minutos da etapa inicial, em jogada aérea construída pelo lado direito. Matheus Nunes recebeu a bola, avançou e cruzou na medida para o artilheiro, que subiu na área e cabeceou para abrir o placar no Selhurst Park.
Depois, nos minutos finais do jogo, o City encontrou espaço em transição rápida e abriu vantagem em um lance decisivo, quando Savinho sofreu um pênalti. Na cobrança, Haaland bateu com precisão e ampliou para 3 a 0.
Maiores artilheiros da história do City
- 1. Sergio Agüero - 260 gols (390 jogos)
- 2. Erling Haaland - 147 gols (168 jogos)
- 3. Joe Hayes - 146 gols (340 jogos)
- 4. Eric Brook - 145 gols (418 jogos)
- 5. Colin Bell - 139 gols (458 jogos)
- 6. Francis Lee - 138 gols (309 jogos)
- 7. Raheem Sterling - 131 gols (339 jogos)
- 8. Fred Tilson - 116 gols (248 jogos)
- 9. Phil Foden - 110 gols (340 jogos)
- 10. Kevin de Bruyne - 108 gols (422 jogos)
Vitória do Manchester City de Haaland na Premier League
O Manchester City venceu o Crystal Palace por 3 a 0 neste domingo (14), com início às 11h (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. A partida foi realizada no Selhurst Park, em Londres (ING), e os gols foram marcados por Erling Haaland, duas vezes, e Phil Foden.
Com o resultado, o time comandado por Pep Guardiola diminuiu a distância para o Arsenal, que venceu na rodada e está apenas dois pontos na frente do City na liderança do Campeonato Inglês — 36 contra 34. Agora, o clube inglês volta as atenções pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira (17), às 16h30 (de Brasília).
