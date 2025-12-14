Flamengo e PSG já se enfrentaram três vezes; veja retrospecto

Flamengo e PSG decidirão o título da Copa Intercontinental na próxima quarta-feira (17), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, na primeira partida oficial entre os clubes. As equipes, contudo, já se enfrentaram em três oportunidades, todas em jogos amistosos disputados no Parc des Princes, em Paris.

O retrospecto do confronto entre rubro-negros e parisienses tem uma vitória para cada equipe e um empate. O primeiro duelo aconteceu em 1975, e o Mais Querido levou a melhor por 2 a 0 com gols de Luisinho Lemos. Zico, Júnior e Rondinelli são nomes marcantes que estiveram em campo.

Quatro anos depois, foi o PSG quem sai com a vitória. Os franceses superaram os brasileiros por 3 a 1, com direito a gol de honra marcado por Zico. Além do Galinho, Júnior, Andrade, Adílio, Carpegiani, Tita e Cláudio Adão foram alguns dos jogadores históricos do Flamengo no jogo.

O terceiro e último duelo até aqui aconteceu em 1991, novamente no palco da Cidade Luz. As equipes ficaram no empate por 1 a 1, com Zinho marcando para o Rubro-Negro, que superou os rivais nos pênaltis por 3 a 1 e conquistou o Torneio de Paris. O Mais Querido foi comandado por Vanderlei Luxemburgo e contou com Júnior (mais uma vez), Gilmar, Júnior Baiano, Marcelinho Carioca e Paulo Nunes.

Flamengo e PSG se reencontram na próxima quarta-feira (17) e travam o confronto mais importante entre os clubes na história. O vencedor conquista a Copa Intercontinental e se sagra campeão mundial.

Zico em ação pelo Flamengo contra o PSG (Foto: Divulgação / PSG)

