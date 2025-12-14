menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo e PSG já se enfrentaram três vezes; veja retrospecto

Equipes se reencontram na final da Copa Intercontinental na próxima quarta-feira (17)

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/12/2025
12:52
Júnior PSG Flamengo
imagem cameraJúnior esteve em campo pelo Flamengo em todos os duelos com o PSG (Foto: Divulgação / PSG)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flamengo e PSG decidirão o título da Copa Intercontinental na próxima quarta-feira (17), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, na primeira partida oficial entre os clubes. As equipes, contudo, já se enfrentaram em três oportunidades, todas em jogos amistosos disputados no Parc des Princes, em Paris.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x PSG: veja comparativo de jogos e como equipes chegam para final do Mundial

O retrospecto do confronto entre rubro-negros e parisienses tem uma vitória para cada equipe e um empate. O primeiro duelo aconteceu em 1975, e o Mais Querido levou a melhor por 2 a 0 com gols de Luisinho Lemos. Zico, Júnior e Rondinelli são nomes marcantes que estiveram em campo.

Quatro anos depois, foi o PSG quem sai com a vitória. Os franceses superaram os brasileiros por 3 a 1, com direito a gol de honra marcado por Zico. Além do Galinho, Júnior, Andrade, Adílio, Carpegiani, Tita e Cláudio Adão foram alguns dos jogadores históricos do Flamengo no jogo.

continua após a publicidade

O terceiro e último duelo até aqui aconteceu em 1991, novamente no palco da Cidade Luz. As equipes ficaram no empate por 1 a 1, com Zinho marcando para o Rubro-Negro, que superou os rivais nos pênaltis por 3 a 1 e conquistou o Torneio de Paris. O Mais Querido foi comandado por Vanderlei Luxemburgo e contou com Júnior (mais uma vez), Gilmar, Júnior Baiano, Marcelinho Carioca e Paulo Nunes.

Flamengo e PSG se reencontram na próxima quarta-feira (17) e travam o confronto mais importante entre os clubes na história. O vencedor conquista a Copa Intercontinental e se sagra campeão mundial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Zico Flamengo PSG
Zico em ação pelo Flamengo contra o PSG (Foto: Divulgação / PSG)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias