Flamengo e PSG já se enfrentaram três vezes; veja retrospecto
Equipes se reencontram na final da Copa Intercontinental na próxima quarta-feira (17)
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e PSG decidirão o título da Copa Intercontinental na próxima quarta-feira (17), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, na primeira partida oficial entre os clubes. As equipes, contudo, já se enfrentaram em três oportunidades, todas em jogos amistosos disputados no Parc des Princes, em Paris.
Flamengo chega ao capítulo final de sua odisseia e quer o mundo de novo
Flamengo
PSG manda recado ao Flamengo em post enigmático antes da final do Mundial: ‘Anos depois’
Fora de Campo
Preterido na Seleção, Léo Pereira é protagonista no sucesso do Flamengo
Flamengo
➡️ Flamengo x PSG: veja comparativo de jogos e como equipes chegam para final do Mundial
O retrospecto do confronto entre rubro-negros e parisienses tem uma vitória para cada equipe e um empate. O primeiro duelo aconteceu em 1975, e o Mais Querido levou a melhor por 2 a 0 com gols de Luisinho Lemos. Zico, Júnior e Rondinelli são nomes marcantes que estiveram em campo.
Quatro anos depois, foi o PSG quem sai com a vitória. Os franceses superaram os brasileiros por 3 a 1, com direito a gol de honra marcado por Zico. Além do Galinho, Júnior, Andrade, Adílio, Carpegiani, Tita e Cláudio Adão foram alguns dos jogadores históricos do Flamengo no jogo.
O terceiro e último duelo até aqui aconteceu em 1991, novamente no palco da Cidade Luz. As equipes ficaram no empate por 1 a 1, com Zinho marcando para o Rubro-Negro, que superou os rivais nos pênaltis por 3 a 1 e conquistou o Torneio de Paris. O Mais Querido foi comandado por Vanderlei Luxemburgo e contou com Júnior (mais uma vez), Gilmar, Júnior Baiano, Marcelinho Carioca e Paulo Nunes.
Flamengo e PSG se reencontram na próxima quarta-feira (17) e travam o confronto mais importante entre os clubes na história. O vencedor conquista a Copa Intercontinental e se sagra campeão mundial.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias