O Atlético de Madrid venceu o Valencia por 2 a 1 no sábado (13), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em partida válida pela 16ª rodada da La Liga. O duelo abriu a rodada na Espanha e foi marcado por gols de ícones históricos dos colchoneros: Koke, jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, enquanto Antoine Griezmann, maior artilheiro da história da entidade com 204 gols, fechou o placar aos 29' da segunda etapa.
Com o resultado, a equipe comandada por Diego Simeone se mantém próxima aos líderes — quarta posição com 34 pontos, obtidos em 10 vitórias, quatro empates e três derrotas, com 30 gols marcados e 16 sofridos — tendo um jogo a mais que os demais times da competição, exceto o líder Barcelona, que soma 43 pontos. O time treinado por Carlos Corberán, por outro lado, vive na parte baixa da tabela: 17ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com 15 pontos, fruto de três vitórias, seis empates e sete derrotas, além de sete gols marcados e 15 contra.
Como foi a partida? ⚽
O placar foi aberto por Koke, que finalizou de primeira com a perna direita dentro da área pelo lado esquerdo, em jogada originada de um escanteio. A bola, inicialmente cobrada pela direita, acabou sendo rebatida e ficou livre, sem marcação, permitindo que o capitão abrisse o placar. 1 a 0 para o Atlético de Madrid.
O Valencia chegou a empatar com Pepelu aos 37' do primeiro tempo, em chute na marca do pênalti após bate-rebate na área, que acabou no gol. No entanto, após revisão do VAR, o lance foi anulado.
No entanto, o Valencia não se mostrou abatido e voltou do intervalo com ainda mais determinação para empatar. Foi então que Beltrán — anteriormente alvo de interesse do Flamengo em ocasiões passadas— após receber passe de André Almeida, conseguiu se livrar da marcação com um toque curto e finalizou de perna direita, de fora da área, com força, sem chances para o goleiro Jan Oblak. 1 a 1, aos 18 minutos do segundo tempo.
Mas quem é vivo sempre aparece, e Griezmann mostrou que, mesmo distante do seu melhor nível, continua sendo um atleta de alto nível e decisivo. O atacante recebeu um lançamento em profundidade de Marc Pubill, dominou com a perna esticada e finalizou de canhota, em chute potente próximo à pequena área, para cair nas graças da torcida que o ama. 2 a 1 para o Atlético de Madrid.
Alexander Sørloth ainda marcou aos quatro minutos após o segundo gol, mas o lance foi prontamente anulado. A partida, como um todo, foi muito disputada, com chances claras para ambas as equipes, cenário que não reflete as campanhas distintas apresentadas por cada time nesta temporada.
O que vem por aí? 🔎
As duas equipes mudam o foco e terão seus próximos compromissos pela segunda rodada da Copa do Rei contra adversários de menor investimento, atuando fora de casa. Os Colchoneros enfrentam o Atlético Baleares, da terceira divisão espanhola, nesta quarta-feira (17), às 15h (de Brasília), enquanto os Morcegos encaram o Sporting Gijón, da segundona, um dia antes, às 17h (de Brasília).
