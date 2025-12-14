Mesmo com vitória, técnico do Chelsea desabafa: 'Piores 48 horas desde que cheguei'
O treinador também reclamou de falta de apoio
Enzo Maresca, treinador do Chelsea, surpreendeu o público e a imprensa ao dizer que viveu "as piores 48 horas desde que chegou ao clube", alegando falta de apoio ao time e a si próprio. No último sábado (13), o time inglês venceu o Everton por 2 a 0 e voltou ao G4 da Premier League, e o que parecia ser um pós-jogo tranquilo tomou um rumo de tensão no ar.
Apesar do desempenho suficiente e do placar confortável, o italiano Enzo Maresca desabafou sobre a situação que tem vivido. O técnico deixou claro, no entanto, que as declaração não foram direcionadas à torcida. Com o descarte de insatisfação com a torcida, a situação parece se tratar de algum imbróglio com a direção.
— Desde que entrei para o clube, as últimas 48 horas foram as piores, porque muitas pessoas não nos apoiaram, nem a mim nem à equipe. Por isso, estou muito feliz pelo Malo, pois o esforço dele e dos demais mostrou que todos estão presentes e querem ajudar o clube. Em geral, eu adoro os torcedores e estou muito feliz com eles — disse Maresca, em entrevista.
⚽ Como foi a partida entre Everton e Chelsea, de Enzo Maresca?
O Chelsea demorou mais de 20 minutos para se impor no duelo contra o Everton, mas, a partir daí, controlou o duelo com tranquilidade. O placar foi inaugurado após uma bela jogada pelo lado direito do campo. Gusto, lateral-direito de origem, avançou pelo meio-campo e realizou um passe em profundidade para Palmer, que progrediu sem a bola no meio de dois marcadores antes de finalizar colocado com o pé esquerdo na primeira trave. Gelado. 1 a 0 para o Chelsea.
Não satisfeito em dar a assistência para o primeiro gol, Gusto marcou o segundo em contra-ataque de manual rápido pelo lado direito. Pedro Neto avançou em velocidade, deixou a marcação para trás, e cruzou rasteiro na área para trás, encontrando o defensor, que completou forte de primeira com facilidade. 2 a 0 para o Chelsea.
No segundo tempo, os visitantes criaram chances para reduzir a diferença, mas também se expôs defensivamente ao avançar suas linhas. Apesar das investidas, os goleiros se destacaram, o placar permaneceu inalterado e os donos da casa conquistaram três pontos relevantes na disputa pelas primeiras posições.
