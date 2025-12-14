menu hamburguer
Haaland e Foden marcam, e Manchester City bate Crystal Palace na Premier League

Equipe de Pep Guardiola se aproximou da liderança do Campeonato Inglês

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 14/12/2025
13:00
Erling Haaland comemora gol marcado pelo Manchester City contra o Crystal Palace na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)
imagem cameraErling Haaland comemora gol marcado pelo Manchester City contra o Crystal Palace na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)
O Manchester City venceu o Crystal Palace por 3 a 0 neste domingo (14), com início às 11h (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. A partida foi realizada no Selhurst Park, em Londres (ING), e os gols foram marcados por Erling Haaland e Phil Foden.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o time comandado por Pep Guardiola diminuiu a distância para o Arsenal, que venceu na rodada e está apenas dois pontos na frente do City na liderança do Campeonato Inglês — 36 contra 34. O Crystal Palace, por sua vez, permanecey na quinta colocação da liga, e busca seguir na zona de classificação para competições europeias.

Como foi Crystal Palace x Manchester City?

O Manchester City teve um primeiro de vantagem no placar, apesar das dificuldades para controlar o jogo. Mesmo com menor posse de bola, o Crystal Palace criou as principais oportunidades da etapa inicial, mas não conseguiu transformar as chances em gol.

O clube mandante levou perigo em contra-ataques e bolas longas, principalmente quando Wharton fez um lançamento preciso para Yéremy Pino, que apareceu livre na área e finalizou no travessão, na melhor chance da etapa inicial. A equipe de Pep Guardiola encontrou dificuldades para impor seu ritmo, mas foi eficiente na oportunidade que teve.

O City abriu o placar aos 40 minutos com Erling Haaland, em jogada aérea construída pelo lado direito. Matheus Nunes recebeu a bola, avançou e cruzou na medida para o artilheiro norueguês, que subiu na área e cabeceou para abrir o placar no Selhurst Park.

Phil Foden disputa bola durante vitória do Manchester City sobre o Crystal Palace na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Phil Foden disputa bola durante vitória do Manchester City sobre o Crystal Palace na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

No segundo tempo, o Manchester City ampliou a vantagem aos 23 minutos. Mais uma vez, Matheus Nunes iniciou a jogada no campo ofensivo, Cherki deu sequência à jogada, e Phil Foden finalizou de fora da área, com precisão, no canto do gol. O atacante inglês vive grande sequência na temporada, com seis gols e uma assistência em cinco jogos.

Nos minutos finais, o Crystal Palace intensificou a pressão em busca de diminuir a desvantagem. A equipe passou a explorar bolas alçadas na área de forma recorrente, empurrando o Manchester City para o campo defensivo e tentando aproveitar disputas aéreas e sobras próximas ao gol.

Porém, aos 42 minutos do segundo tempo, o City encontrou espaço em transição rápida e ampliou a vantagem em um lance decisivo. Savinho recuperou a bola na intermediária defensiva, conduziu em velocidade por todo o campo e tentou driblar o goleiro Henderson já dentro da área. O atacante foi derrubado na jogada, e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Haaland bateu com precisão e ampliou para 3 a 0.

O que vem por aí?

Agora, o City volta as atenções pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira (17), às 16h30 (de Brasília). Do outro lado, o Crystal Palace joga no dia seguinte, quinta, às 17h, contra o KuPS em duelo válido pela Conference League.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

