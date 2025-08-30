Brasileiro marca e Bournemouth bate Tottenham pela Premier League

O Bournemouth derrotou o Tottenham por 1 a 0, neste sábado (30), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), pela terceira rodada da Premier League. Com gol do atacante brasileiro Evanilson, os Cherries dominaram os donos da casa e conquistaram a segunda vitória no campeonato. Do outro lado, os Spurs fizeram um jogo pouco inspirados e quase sofreram uma derrota maior, mas Guglielmo Vicario salvou a equipe com diversas defesas.

Na tabela, o Tottenham desperdiçou a chances de voltar a liderança e segue na terceira colocação, com seis pontos, mas pode despencar na tabela no decorrer da rodada. Já o Bournemouth subiu para sexto, com os mesmos pontos dos Spurs.

👀 Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Logo na primeira chegada do Bournemouth, Evanilson abriu o placar. O atacante brasileiro recebeu passe em profundidade por Marco Senesi e bateu forte para o gol, a bola ainda desviou em Romero, que tirou as chances de defesa do goleiro Vicario. Na sequência, o time visitante seguiu no ataque e quase chegou no segundo gol com Semenyo, após cruzamento de Smith.

Atrás no placar, o Tottenham teve dificuldades na criação de oportunidade e sofrendo com contra-ataques dos Cherries, principalmente nas escapadas de Semenyo e Brooks. Perto do fim da primeira etapa, Evanilson quase marcou mais uma vez, mas a cabeçada saiu à esquerda do gol de Vicario.

O Bournemouth venceu o Tottenham por 1 a 0, pela Premier League (Foto: Ian Kington / AFP)

Segundo tempo

Após a volta do intervalo, o Bournemouth seguiu superior e Semenyo quase ampliou o placar com chute cruzado, mas Vicario fez grande defesa. Minutos depois, em lateral cobrado na direção da área, Evanilson aproveitou bate-rebate na área e finalizou, mas parou no goleiro italiano. No rebote, Brooks acertou o travessão e a zaga do Tottenham afastou.

No fim do jogo, o Tottenham se lançou ao ataque em busca da reação, mas não conseguiram ameaçar o gol de Đorđe Petrović. Final de jogo, 1 a 0 para o Bournemouth, que segue sequência de sete partidas sem perder em Londres.

O Bournemouth venceu o Tottenham por 1 a 0, pela Premier League (Foto: Ian Kington / AFP)

O que vem por aí?

Agora, os dois times respeitarão a parada para a Data Fifa e só retornam à ação em meados de setembro. No dia 13, o Bournemouth recebe o Brighton, às 11h, no Vitality Stadium; no mesmo dia, às 13h30, o Tottenham terá o clássico contra o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres.

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham 0x1 Bournemouth

3ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, dia 30 de agosto, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

🕴️Arbitragem: Simon Hooper (árbitro); Adrian Holmes, Simon Long e Thomas Bramall (quarto árbitro); John Brooks (VAR1) e Richard West (AVAR)

🥅 Gols: Evanilson, 5'/1ºT (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Antoine Semenyo, Tyler Adams, James Hill e Đorđe Petrović (BOU); Micky van de Ven e Djed Spencer (TOT)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spencer (Destiny Udogie); João Palinha (Lucas Bergvall), Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr; Mohammed Kudus, Richarlison, Brennan Johnson (Wilson Odobert)

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)

Đorđe Petrović; Adam Smith (James Hill), Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Tyler Adams, David Brooks (Amine Adli), Alex Scott (Ryan Christie), Marcus Tavernier (Justin Kluivert), Antoine Semenyo; Evanilson (Eli Junior Kroupi)

