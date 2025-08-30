Jornal espanhol destaca situação delicada de brasileiro no Real Madrid
Éder Militão enfrenta competitividade pela titularidade
A parada para a Data Fifa será um momento de reflexão para Xabi Alonso, técnico do Real Madrid. Com um elenco recheado de astros, o comandante ainda não encontrou o equilíbrio ideal, principalmente na linha defensiva, onde surgem dúvidas sobre quem serão os titulares: Militão ou Rüdiger, na zaga, e Trent Alexander-Arnold ou Carvajal, na lateral.
Além da disputa no ataque, com o revezamento entre Vini Jr e Rodrygo, além de Brahim e Mastantuono, Xabi Alonso também encara incertezas no setor defensivo. Entre os zagueiros, Huijsen é presença constante, mas o parceiro ao seu lado ainda é indefinido. Com isso, o brasileiro Militão segue como dúvida para o treinador.
Apesar de ter feito a pré-temporada e começado como titular no primeiro jogo de La Liga, o zagueiro foi substituído por Rüdiger contra o Real Oviedo, partida em que o alemão teve bom desempenho. O histórico recente de duas lesões de LCA pesa na análise, já que o clube adota cautela em sua utilização. Asencio, zagueiro da base e titular em boa parte da última temporada, também surge como opção e aumenta a dor de cabeça de Xabi Alonso.
Lateral direita do Real Madrid também é preocupação
Se a zaga já é um dilema, a lateral apresenta ainda mais dúvidas. O Real Madrid contratou Trent Alexander-Arnold para suprir a carência no setor direito. Lucas Vázquez não vinha rendendo e Carvajal, titular da posição, sofreu recentemente uma grave lesão no joelho. Entretanto, o espanhol voltou em boa forma, recuperou espaço no time e ainda foi convocado para a seleção nacional.
Isso aumenta a disputa, já que Trent chegou ao clube como estrela, apontado como sucessor natural de Carvajal. No entanto, com a recuperação e renovação do contrato do capitão, o inglês precisará lutar por um lugar na equipe titular.
