Angulo, ex-Santos, sofre atentado a caminho do treino no Equador

O atacante Bryan Angulo, de 29 anos, que defendeu o Santos em 2022, sofreu um atentado contra sua vida nesta quinta-feira (16), a caminho de um treinamento na LDU Portoviejo, do Equador. O atleta foi atacado por dois homens em uma moto enquanto dirigia seu carro.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a LDU Portoviejo, que disputa a segunda divisão do país, esclareceu que o quadro do jogador é estável. Além disso, informou que outros jogadores receberam ameaças relacionadas ao jogo desta sexta-feira (17), contra o Búhos.

O clube de Angulo solicitou que a partida seja disputada em um lugar que garanta a segurança dos atletas dentro e fora de campo.

Em sua passagem pelo Santos, Angulo fez 24 jogos e marcou cinco gols e deu uma assistência no período. Após deixar o Peixe, o jogador defendeu Emelec, The Strongest, Mushuc Runa e, agora, LDU Portoviejo.

Confira o comunicado do time

A Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo informa ao público, à mídia e aos torcedores em geral que, infelizmente, o jogador Bryan Angulo Tenorio sofreu um atentado contra sua vida. Graças ao atendimento médico oportuno e ao apoio de seus companheiros de equipe, podemos confirmar que seu estado de saúde é estável. Também informamos que vários de nossos jogadores receberam ameaças relacionadas ao evento esportivo agendado para esta sexta-feira, 17 de outubro de 2025, contra o clube Búhos ULVR - publicou a LDU Portoviejo. Repudiamos qualquer ato que busque intimidar, assustar ou gerar medo em nossos jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores. Condenamos veementemente qualquer forma de violência, pois o futebol deve ser um espaço de paz, respeito e união.

