Manchester United vence Burnley por 3 a 2 e conquista primeira vitória na Premier League
Red Devils conquistam primeira vitória na temporada
O Manchester United venceu o Burnley por 3 a 2, neste sábado (30), em Old Trafford, em Manchester (ING), pela terceira rodada da Premier League. Os gols da partida foram marcados por Cullen (contra), Mbeumo e Bruno Fernandes para o Manchester United, e por Foster e Anthony para o Burnley.
Como foi a partida entre Manchester United e Burnley?
Primeiro tempo
O primeiro tempo começou movimentado e com um susto para o Manchester United. Aos nove minutos, o volante Casemiro foi atingido no rosto pela bola e precisou de atendimento, mas logo retornou à partida. A resposta do time adversário foi imediata e perigosa: aos 13, Bryan Mbeumo recebeu passe de Bruno Fernandes e obrigou o goleiro Dúbravka a fazer ótima defesa. No lance seguinte, Mbeumo teve outra chance clara, mas pecou na finalização.
Aos 15 minutos, o United chegou a comemorar um pênalti sofrido por Mason Mount, mas a marcação foi anulada com o auxílio do VAR. A partida seguiu aberta, e aos 21, foi a vez de Leny Yoro desperdiçar uma cabeçada após cruzamento de Matheus Cunha.
Aos 26 minutos, a insistência do United foi recompensada. Após cobrança de falta, Casemiro subiu mais que a zaga e sua cabeçada resultou em um gol contra do zagueiro Josh Cullen, inaugurando o marcador.
Com a vantagem, o time da casa ganhou confiança. Aos 38, Amad Diallo fez boa jogada individual e conseguiu um escanteio. Na cobrança, Mount cabeceou para fora. Aos 44, a dupla Bruno Fernandes e Amad Diallo voltou a funcionar: o português cruzou e o atacante finalizou de voleio para uma defesa espetacular de Dúbravka. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Diallo teve a chance de fechar o tempo com chave de ouro, mas perdeu um gol incrível cara a cara com o goleiro, mantendo o placar em 1 a 0.
Segundo tempo
A segunda etapa da partida começou de forma eletrizante, com o Burnley empatando o jogo logo aos 55 minutos, com gol de Lyle Foster após cruzamento na pequena área. A reação do Manchester United foi imediata: aos 57, Mbeumo recolocou o time da casa na frente ao receber passe de Diogo Dalot. A emoção continuou e, no minuto seguinte, Foster teve um gol anulado por impedimento.
O United tentava ampliar a vantagem, e aos 62 minutos, Kobbie Mainoo forçou um escanteio em chute de fora da área. Na cobrança, Bruno Fernandes quase marcou, mas a bola passou rente à trave. A insistência do Burnley, no entanto, foi premiada aos 66 minutos, quando Jaidon Anthony aproveitou uma confusão na zaga para empatar novamente a partida.
Buscando o gol da vitória, Mainoo tentou mais uma finalização de longe aos 68, mas sem perigo. A pressão do United se intensificou nos minutos finais. Aos 81, foi a vez de Joshua Zirkzee chutar para fora. Em seguida, Benjamin Sesko teve duas chances de cabeça, aos 85 e 86 minutos, mas ambas foram para fora.
O gol da vitória parecia não sair, até que, aos 92 minutos, Amad Diallo sofreu um pênalti. O capitão Bruno Fernandes foi para a cobrança e não desperdiçou, garantindo a vitória do Manchester United por 3 a 2.
O que vem por aí para Manchester United e Burnley?
Após a data Fifa, no domingo (14), o Manchester United visita o rival Manchester City, pela 4ª rodada da Premier League, às 12h30 (de Brasília). Por outro lado, o Burnley visita o Liverpool também no domingo (14), às 10h (de Brasília), pela Premier League.
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 1 x 1 Burnley
3ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto de 2025, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
🕴️ Arbitragem: Samuel Barrott (árbitro); Timothy Wood e Ian Hussin (assistentes); David Webb (quarto árbitro)
📺 VAR: Stuart Attwell
🥅 Gols: Josh Cullen (27'/contra); Lyle Foster (55'), Bryan Mbeumo (57'), Jaidon Anthony (66') e Bruno Fernandes (95')
🟨 Cartões amarelos: Bruno Fernandes (MUN), Loum Tchaouna (BUR)
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim):
Altay Bayındır; Leny Yoro (Noussair Mazaroui), Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Diogo Dalot, Amad Diallo; Casemiro (Benjamin Sesko), Bruno Fernandes, Matheus Cunha (Joshua Zirkzee), Bryan Mbeumo e Mason Mount (Kobbie Mainoo)
Burnley (Técnico: Scott Parker):
Martin Dúbravka; Kyle Walker, Hjalmar Ekdal (Oliver Sonne), Maxime Estève, Quilindschy Hartman; Lesley Ugochukwu (Josh Laurent), Josh Cullen, Hannibal Mejbri (Loum Tchaouna), Jaidon Anthony, Jacob Bruun Larsen (Joe Worrall); Lyle Foster
