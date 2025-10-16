Jornal revela bastidores de CR7 na segunda passagem no United
Admiração dos companheiros, liderança e relação com Ten Hag foram abordados
O tabloide "The Sun", da Inglaterra, por meio do jornalista Samuel Luckhurst, revelou alguns bastidores de Cristiano Ronaldo durante sua segunda passagem no Manchester United. Dentre os relatos, o jornal destacou a liderança exercida por CR7 e a admiração de seus companheiros.
"Mesmo em sua segunda passagem pelo United, Ronaldo irradiava uma aura como nenhuma outra. Os companheiros de equipe ficaram maravilhados com a forma como ele manteve o vestiário organizado durante as últimas semanas de Ole Gunnar Solskjaer como técnico", começou por revelar a publicação.
O jornal também destacou o cuidado de Cristiano Ronaldo com os mais jovens, incluindo as categorias de base do Manchester United:
"Ele filmou um vídeo motivacional para os finalistas da FA Youth Cup, entre eles Kobbie Mainoo e Alejandro Garnacho, antes da vitória em Old Trafford em 2022", confirmou Samuel Luckhurst.
Porém, a relação de CR7 com Erik ten Hag não engrenou e sua saída se tornou inevitável, de acordo com o jornalista inglês:
"Ronaldo tinha pouco tempo para Erik ten Hag e os únicos comentários elogiosos que ele fez sobre o holandês foram em um vídeo aprovado pelo patrocinador, onde ele poderia estar lendo um teleprompter. O United não teve outra escolha a não ser rescindir o contrato de Ronaldo em novembro de 2022, mas não tem um artilheiro comprovado desde que se desfez do maior artilheiro da história do futebol", finalizou.
Números de CR7 na segunda passagem pelo Manchester United
Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United em agosto de 2021, em uma negociação relâmpago, o que atraiu muitas expectativas com relação a briga por títulos em Old Trafford. Porém, em nível coletivo, a temporada 2021/22 foi um desastre, resumindo-se a uma classificação para a Europa League seguinte. No entanto, individualmente, CR7 entregou 24 gols e três assistências em 39 partidas pelos Red Devils por todas as competições e terminou a Premier League como terceiro principal artilheiro.
Porém, o ano seguinte foi para esquecer. Com Erik ten Hag no comando, Ronaldo se tornou um suplente e atuou em 15 jogos - a maioria esmagadora destes saindo do banco de reservas - e marcou apenas três vezes. A insatisfação com a baixa minutagem com o novo treinador fez com que CR7 concedesse uma entrevista bombática ao jornalista Piers Morgan, criticando abertamente o clube e Ten Hag, o que resultou na rescisão contratual em novembro de 2022.
