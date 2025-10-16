Jornal revela bastidores de CR7 na segunda passagem no United

Sua relação com Erik ten Hag não foi boa, levando à rescisão do contrato em novembro de 2022.

O tabloide "The Sun", da Inglaterra, por meio do jornalista Samuel Luckhurst, revelou alguns bastidores de Cristiano Ronaldo durante sua segunda passagem no Manchester United. Dentre os relatos, o jornal destacou a liderança exercida por CR7 e a admiração de seus companheiros.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Mesmo em sua segunda passagem pelo United, Ronaldo irradiava uma aura como nenhuma outra. Os companheiros de equipe ficaram maravilhados com a forma como ele manteve o vestiário organizado durante as últimas semanas de Ole Gunnar Solskjaer como técnico", começou por revelar a publicação.

continua após a publicidade

O jornal também destacou o cuidado de Cristiano Ronaldo com os mais jovens, incluindo as categorias de base do Manchester United:

"Ele filmou um vídeo motivacional para os finalistas da FA Youth Cup, entre eles Kobbie Mainoo e Alejandro Garnacho, antes da vitória em Old Trafford em 2022", confirmou Samuel Luckhurst.

Porém, a relação de CR7 com Erik ten Hag não engrenou e sua saída se tornou inevitável, de acordo com o jornalista inglês:

"Ronaldo tinha pouco tempo para Erik ten Hag e os únicos comentários elogiosos que ele fez sobre o holandês foram em um vídeo aprovado pelo patrocinador, onde ele poderia estar lendo um teleprompter. O United não teve outra escolha a não ser rescindir o contrato de Ronaldo em novembro de 2022, mas não tem um artilheiro comprovado desde que se desfez do maior artilheiro da história do futebol", finalizou.

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo marcou 18 gols pelo United na Premier League 2021/22 (Foto: LINDSEY PARNABY / AFP)

Números de CR7 na segunda passagem pelo Manchester United

Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United em agosto de 2021, em uma negociação relâmpago, o que atraiu muitas expectativas com relação a briga por títulos em Old Trafford. Porém, em nível coletivo, a temporada 2021/22 foi um desastre, resumindo-se a uma classificação para a Europa League seguinte. No entanto, individualmente, CR7 entregou 24 gols e três assistências em 39 partidas pelos Red Devils por todas as competições e terminou a Premier League como terceiro principal artilheiro.

Porém, o ano seguinte foi para esquecer. Com Erik ten Hag no comando, Ronaldo se tornou um suplente e atuou em 15 jogos - a maioria esmagadora destes saindo do banco de reservas - e marcou apenas três vezes. A insatisfação com a baixa minutagem com o novo treinador fez com que CR7 concedesse uma entrevista bombática ao jornalista Piers Morgan, criticando abertamente o clube e Ten Hag, o que resultou na rescisão contratual em novembro de 2022.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.