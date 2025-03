Liverpool ganha fôlego financeiro e acelera renovação de Salah

Com a proximidade da saída de Trent Alexander-Arnold, o Liverpool ganha fôlego financeiro e acelera a renovação de Salah. O egípcio possui vínculo com os Reds até o fim da temporada e não assinou um novo contrato.

Uma fonte do Liverpool revelou que as negociações entre Salah e o clube estão muito avançadas, segundo o jornal egípcio "Masrawi". No entanto, ainda não há um acordo fechado entre as partes restando cerca de três meses para o encerramento do vínculo.

- As negociações entre o Liverpool e Rami Abbas, agente de Salah, estão muito mais avançadas do que antes, já que nenhuma outra oferta foi feita ao jogador. A saída imediata de Arnold do Liverpool será um golpe significativo no novo acordo do clube com Salah, após reduzir um dos maiores salários do clube, permitindo que o astro egípcio recebesse ou assinasse seu novo acordo.

Apesar da eliminação precoce na Champions League, Salah vem sendo um dos melhores jogadores da temporada. No Liverpool, o egípcio marcou 32 gols e contribuiu com 22 assistências em 43 partidas disputadas.

Ainda assim, os Reds foram derrotados na final da Copa da Liga Inglesa e também eliminados da Copa da Inglaterra. No entanto, a equipe de Salah lidera a Premier League com 12 pontos de vantagem sobre o Arsenal restando apenas nove jogos a serem disputados.