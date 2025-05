Um dos candidatos ao prêmio de Bola de Ouro de 2025, Dembélé é a maior preocupação para o PSG no confronto de volta da semifinal da Champions League. O jogador, que fez o gol da vitória para os franceses contra o Arsenal, sofreu uma distensão muscular na coxa na ida e foi substituído. Porém, segundo o jornal "Mundo Deportivo", o astro teria treinado com o time e tem altas chances de estar apto para o duelo.

O jogador estaria passando por uma observação do departamento médico do PSG e do treinador Luis Enrique. Inicialmente, o francês era uma dúvida para o confronto, e não participou do plantel escalado para o confronto contra o Strasbourg, neste sábado (3). Entretanto, a recuperação do astro caminha bem e o jogador pôde participar de treinamentos antes do duelo decisivo da Champions League.

Apesar de não participar do confronto pela liga francesa, a situação de Dembélé, segundo o time parisiense, era favorável. No domingo (4), o jogador treinou separadamente do restante do elenco, o que foi um bom sinal para a participação do atacante no próximo duelo da Champions League. O bom sinal se transformou em um ótimo sinal quando, nesta segunda-feira (5), dois dias antes da partida de volta, o francês participou do treino coletivo ao lado dos companheiros.

Dembélé tem sido o grande trunfo do PSG na temporada

Sob o comando de Luis Enrique, o ex-Barcelona e Borussia Dortmund tem feito a melhor temporada de sua carreira. Em 45 partidas, o jogador marcou 33 gols nesta temporada, além de 12 passes para gol, somando 45 participações em gols.

Na Champions League, competição em que o PSG sonha em conquistar, o francês tem sido decisivo: marcou oito vezes e deu três assistências. Para além, o astro foi o grande protagonista na partida de ida da semifinal do torneio, já que fez o gol derradeiro da vitória do Paris Saint-Germain, que venceu fora de casa e decidirá o confronto em frente aos seus torcedores, no Parc des Princes.