Ainda em meio a adaptação de Dorival Júnior, a Seleção Brasileira vive uma constante disputa em diversas posições na equipe titular. Uma delas é para a vaga de goleiro visando a Copa do Mundo de 2026. Na atual conjuntura, Alisson, que era incontestável nos últimos ciclos, vê Ederson tendo mais oportunidades no Brasil.

Sob o comando de Fernando Diniz em 2023, Ederson foi titular incontestável, muito por conta de sua qualidade com a bola nos pés. Assim que Dorival assumiu, porém, Alisson retornou ao time titular. Fato é que o arqueiro do Liverpool se lesionou e deu lugar a Ederson.

Em 12 rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, Alisson foi titular em quatro jogos do Brasil, enquanto Ederson em oito. As lesões vêm sendo o ponto de mais peso na disputa.

Nas últimas quatro partidas, por exemplo, o goleiro do Liverpool se lesionou e Ederson foi o titular. Agora, papéis invertidos, com o arqueiro do City sendo, inclusive, cortado da lista de convocados.

(Foto: Douglas Magno/AFP)

Veja os números de Alisson e Ederson pelo Brasil 🧤

Números gerais

Estatística Alisson Ederson Jogos 71 29 Vitórias 46 17 Empates 19 7 Derrotas 6 5 Jogos sem sofrer gols 44 13

Eliminatórias para a Copa de 2026

Estatística Alisson Ederson Jogos 4 8 Vitórias 1 4 Empates 0 3 Derrotas 3 1 Jogos sem sofrer gols 1 2

Sob o comando de Dorival Júnior

Estatística Alisson Ederson Jogos 8 4 Vitórias 3 2 Empates 4 2 Derrotas 1 0 Jogos sem sofrer gols 3 1

Fato é que a disputa entre os dois é sadia. Por morarem no mesmo país, a dupla se encontra com frequência em duelos entre Liverpool e Manchester City. Em fala ainda no início da temporada, Alisson deixou claro que a disputa com Ederson no Brasil é saudável.

— Ederson é um cara fantástico, e na Seleção, temos uma boa relação. Eu gosto da frieza dele... Quando olho pra ele, posso ver a forma com que eu devo jogar. Eu tenho que ser mais calmo com a bola nos pés mesmo quando estou pressionado. Eu penso que nós motivamos uns aos outros porque quando vejo ele bem, sinto que preciso melhorar — disse Alisson.

Com o goleiro do Liverpool de titular, o Brasil retorna aos gramados nesta quinta-feira (20), para duelo contra a Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa de 2026. O jogo acontecerá no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (de Brasília).