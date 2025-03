PVC aponta substituto de Neymar na Seleção Brasileira: ‘Dublê’

A Seleção Brasileira chega para mais uma Data Fifa sem a presença de Neymar entre os convocados. Assim, o jornalista Paulo Vinícius Coelho opinou sobre qual jogador pode realizar a função do camisa 10 na equipe do técnico Dorival Júnior. Trata-se de Raphinha, do Barcelona.

Durante o programa "De Primeira", do site "Uol Esportes", PVC apontou que o ponta será o responsável por tentar realizar a função de Neymar em campo. Para isto, o jornalista previu que Raphinha deve ocupar zonas mais centrais do campo. Ele ainda destacou a possibilidade do Brasil jogar sem um centroavante de ofício.

- Eu fiz a prancheta sem o João Pedro, como o Dorival está montando o time agora, sem centroavante. Então sai o Neymar, o Raphinha joga na posição do Neymar, o Raphinha vira dublê do Neymar - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O Savinho dá largura pela direita, o Guilherme Arana se manda pela esquerda, e Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior por dentro. Falta o homem gol - concluiu.

Raphinha comemora gol pelo Brasil na partida contra a Venezuela, em Maturín (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Neymar fora da Seleção

Ao ser convocado por Dorival Jr., Neymar tinha a oportunidade de voltar a vestir a camisa do Brasil após um ano e cinco meses. No entanto, o camisa 10 acabou sendo cortado da lista devido a um desconforto sentido no músculo posterior da coxa esquerda.

A lesão aconteceu durante a vitória do Santos sobre o RB Bragantino por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista. Antes mesmo do corte, Neymar já havia desfalcado seu time na semifinal do torneio, quando o Peixe foi eliminado pelo Corinthians, no estadual.

Sem o meia, o Brasil traça nova rota para buscar uma boa sequência na Data Fifa. Os compromissos da Seleção se iniciam nesta quinta-feira (20), quando a equipe de Dorival Jr. enfrenta a Colômbia, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Cinco dias depois, será a vez de enfrentar a Argentina, no Estádio Monumental.