Kike Salas, zagueiro titular do Sevilla, está sendo investigado pela Polícia Nacional da Espanha por suposta manipulação de resultados em partidas de futebol, segundo informações do jornal "El Confidencial".

Liderada pelo Tribunal de Morón la Frontera, a investigação gira em torno da possibilidade de Salas ter forçado cartões amarelos com o objetivo de beneficiar amigos e pessoas próximoas em apostas esportivas.

A investigação se baseia nos últimos nove jogos disputados pelo zagueiro no Campeonato Espanhol da temporada 2023/24, em que Salas recebeu sete cartões muitos deles, nos minutos finais das partidas. Inclusive, ele se tornou o jogador mais advertido da liga durante o período.

Kike Salas renovou seu vínculo com o Sevilla até 2029 (Foto: Divulgação/Sevilla)

Os cartões foram recebidos por Salas entre as rodadas 30 e 38 da temporada passada. À época, o Sevilla não brigava mais por nada na competição. Desta forma, foi levantada a suspeita sobre possível manipulação de resultado.

Além do zagueiro, outras duas pessoas próximas ao jogador estão sob investigação, sugerindo uma possível rede de apostas que teria se beneficiado de informações privilegiadas para obter lucros ilegais.

Segundo o "Marca", o zagueiro prestou depoimento à polícia e depois foi liberado para seguir com os treinamentos ao lado dos companheiros. A LaLiga também solicitou a apresentação do jogador para esclarecer o suposto envolvimento e informá-lo sobre as consequências dentro da competição. O Sevilla ainda não se manifestou sobre o caso.

Titular do Sevilla, Kike Salas renova vínculo

No fim do ano passado, Kike Salas estendeu seu contrato com o Sevilla até 2029. Ele é um dos principais jogadores do elenco e um dos mais utilizados pelo técnico García Pimienta. O defensor também atua como lateral-esquerdo.