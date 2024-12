Gol de Mbappé em Real Madrid x Sevilla enlouquece torcedores: ‘Futebol 2.0’

Mbappé está cada vez mais se provando como um dos protagonistas do Real Madrid. Na partida contra o Sevilla, neste domingo (22), às 12h15 (de Brasília), em jogo válido pela 18ª rodada de La Liga, o atacante francês recebeu de Rodrygo na intermediária, após troca de passes da equipe merengue, e lançou uma bomba para abrir o placar um golaço no Estádio Santiago Bernabéu.

Agora, Mbappé soma 14 gols com o Real Madrid, sendo em partidas de La Liga. Kylian balançou as redes nos 4 últimos jogos, provando estar cada vez mais adaptado ao clube espanhol.

Entenda por que Vini Jr está fora de Real Madrid x Sevilla

Apesar da enorme força ofensiva do time do Real Madrid, a equipe teve um desfalque na escalação da última partida do ano de 2024: Vini Jr. O atual melhor do mundo, premiado pelo Fifa The Best, terá que cumprir suspensão pelo quinto amarelo na competição.

Por conta das festividades de dezembro, o futebol espanhol terá uma pausa e só retornará no dia 3 de janeiro, quando acontece o jogo entre Valencia e Real Madrid. Carlo Ancelotti concedeu mais uma semana de recesso a Vinícius para aproveitar o fim de ano.

