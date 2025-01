O Flamengo está interessado no atacante Juninho Vieira, de 28 anos, que atualmente atua no Qarabag, do Azerbaijão. O jogador, que iniciou a carreira no Athletico-PR em 2015, passou por diversos clubes pequenos e médios do Brasil e de Portugal, mas se destacou nas duas últimas temporadas pelo Qarabag. Agora, também é desejado pelo Sevilla, da Espanha.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: Acompanhe o vai e vem entre os clubes do futebol brasileiro em 2025

A contratação de um atacante é prioridade para o Flamengo, que perdeu Gabigol para o Cruzeiro. Vale lembrar que Pedro, que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em setembro, só volta a atuar pelo clube no segundo semestre.

O interesse do Flamengo por Juninho foi noticiado pela imprensa espanhola, que agora vê o clube brasileiro como principal obstáculo do Sevilla para contratar o jogador.

continua após a publicidade

Isso porque, há duas semanas, os espanhóis fizeram uma oferta oficial por Juninho. O valor não foi revelado, mas a negociação foi rechaçada de imediato pelo Qarabag. A equipe do Azerbaijão considera o jogador fundamental e informou que só o libera mediante o pagamento da multa rescisória, que é de cinco milhões de euros (R$ 31,56 milhões, na cotação atual).

A proposta do Flamengo por Juninho seria justamente o valor da multa. O jogador também estaria balançado em vir para o clube rubro-negro. O trunfo dos espanhóis, por sua vez, está no desejo do atacante em jogar mais algumas temporadas no futebol europeu antes de retornar para o Brasil.

continua após a publicidade

Quem é Juninho Vieira, desejado pelo Flamengo

Com contrato válido até 2026, Juninho tem se destacado no futebol do Azerbaijão nas duas últimas temporadas. O atacante, que tem o pé direito como preferencial, marcou 41 gols e deu 14 assistências nas 81 partidas que fez até aqui pelo Qarabag.