Titular do Real Madrid na temporada passada ‘some’ de clube

Zagueiro nos três primeiros jogos da atual edição de La Liga

Elenco do Real Madrid antes da partida contra o PSG (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
imagem cameraElenco do Real Madrid antes da partida contra o PSG pelo Mundial (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
04:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

Raúl Asencio atravessa um momento de instabilidade no Real Madrid. O defensor, que na última temporada ganhou minutos com a equipe devido às lesões de companheiros, ainda não atuou nos três primeiros jogos da atual edição de La Liga. A queda de protagonismo ocorre meses depois de ter renovado contrato até 2029.

A principal razão para sua ausência tem sido a chegada de Dean Huijsen, contratado por 59 milhões de euros e já consolidado como titular tanto no clube quanto na seleção. Além disso, a recuperação de Éder Militão e Antonio Rüdiger, que voltaram a atuar após longos períodos de lesão, reforçou a concorrência por uma vaga. Além do brasileiro e do alemão, David Alaba também de volta após romper os ligamentos e ampliará ainda mais a disputa no setor defensivo.

Na pré-temporada, Asencio disputou apenas 14 minutos em amistosos. No Mundial de Clubes, quando ganhou espaço devido a nova lesão de Rüdiger, acabou expulso diante do Pachuca após cometer um pênalti nos primeiros minutos. Desde então, perdeu terreno e foi pouco utilizado nos confrontos decisivos da competição, como contra Borussia Dortmund e PSG, na qual também cometeu falhas.

A situação fora de campo agrava o cenário. No dia 1º de agosto, a Procuradoria solicitou dois anos e meio de prisão para o jogador, acusado de compartilhar um vídeo sexual de uma menor. Durante o fechamento da última janela, seu nome chegou a ser associado a clubes da Turquia, mas nenhuma negociação foi concretizada.

Raul Asencio atua defesivamente pelo Real Madrid contra o Leganés, por LA LIGA (Foto: Oscar del Pozo/AFP) substitudo de Rudiger após lesão
Raul Asencio atua defesivamente pelo Real Madrid contra o Leganés, por La Liga (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Real Madrid na temporada

O Real Madrid encara a Real Sociedad pela quarta rodada de La Liga, no Estádio Anoeta, em San Sebastián, no sábado (13), às 11h15 (de Brasília). O clube da capital espanhola é o líder da competição com nove pontos. Na Champions League, os Merengues estreiam contra o Olympique de Marselha, no Santiago Bernabeu, na terça-feira (16), às 16h (de Brasília).

