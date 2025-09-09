Real Madrid se mantém afastado da Bola de Ouro; entenda

A última edição da Bola de Ouro marcou um distanciamento total e o rompimento nas relações entre os organizadores do prêmio (France Football e UEFA) e o Real Madrid. A vitória de Rodri em relação a Vinicius Junior fez com que os Merengues não viajassem para a cerimônia de 2024, no Teatro Chatelet, em Paris. Além disso, a polêmica ganhou um novo capítulo.

Nos últimos meses, a France Football tentou restabelecer as relações com o Real Madrid, segundo o jornal "Marca". Inclusive, uma delegação da revista francesa viajou para Madri, mas as reuniões não tiveram sucesso. Os organizadores buscaram um entendimento antes da cerimônia referente à temporada 2024/25, marcada para o próximo dia 22 de setembro.

De acordo com o jornal local, o Real Madrid "não entende o que aconteceu na temporada passada", especialmente pelos motivos que levaram à mudança nos métodos de pontuação e em alguns dos critérios utilizados. A presença da UEFA desde o último ano também não contribuiu para um entendimento, dada a deterioração das relações institucionais entre as partes recentemente.

Ausência do Real Madrid abala a Bola de Ouro

A desistência do Real Madrid deixou a gala parisiense abalada e chocou o mundo do futebol. Juntamente com o Barcelona, ​​os Merengues detém o maior número de prêmios da Bola de Ouro, com doze vitórias. Alfredo Di Stéfano, Luis Figo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Karim Benzema são os jogadores que receberam o prêmio vestindo a camisa dos Blancos, representando um recorde absoluto.

Benzema recebeu a Bola de Ouro das mãos de Zidane (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

