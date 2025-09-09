Jornal lista possíveis zagueiros para reforçar Real Madrid; veja

A linha defensiva se tornou um assunto delicado para o Real Madrid na temporada passada. Enfrentando instabilidades no setor, o clube também viu seus grandes nomes sofrerem com lesões, além de más performances. Sabendo disso, o jornal "Mundo Deportivo" elegeu quatro nomes de destaque do futebol europeu que podem aparecer como possíveis alvos do clube merengue.

A defesa foi prioridade no mercado, com o clube trazendo Carreras, Huijsen e Trent. As laterais tiveram nomes fortes contratados, mas o miolo da zaga ainda permaneceu instável. O jovem Huijsen se firmou como opção segura, mas o seu companheiro ainda é uma dúvida. Alaba e Rüdiger têm seus contratos terminados em 2026, e o Real Madrid avalia alternativas para garantir a renovação da zaga.

Konaté, opção em alta no Liverpool

Ibrahima Konaté, de 26 anos, é um dos nomes mais comentados nos bastidores do Real Madrid. O francês tem vínculo com o Liverpool até 2026, mas ainda não chegou a um acordo para a renovação. A imprensa inglesa aponta que os merengues acompanham de perto a situação, de olho em uma possível repetição do caso Trent Alexander-Arnold, que deixou os Reds sem estender contrato e assinou com o time espanhol.

Saliba, valorizado do Arsenal

Outro zagueiro francês que desperta interesse é William Saliba, de 24 anos. Titular absoluto no Arsenal, ele tem contrato até 2027, mas os londrinos querem antecipar a renovação para afastar o assédio do Real Madrid. Avaliado em cerca de 100 milhões de euros, Saliba é visto como um investimento de longo prazo. Natural de Bondy, mesma cidade natal de Kylian Mbappé, ele é considerado um dos defensores mais promissores da sua geração.

Upamecano, monitorado na Bundesliga

Dayot Upamecano, também francês, integra a lista de opções. O jogador do Bayern de Munique tem contrato até 2026 e segue sob observação dos merengues. O clube bávaro trabalha para renovar o vínculo, mas ainda não apresentou uma proposta formal. Aos 26 anos, Upamecano reúne experiência internacional e regularidade na Bundesliga, fatores que chamam a atenção do Real Madrid.

Guéhi, alternativa surpreendente

Marc Guéhi, de 25 anos, aparece como uma alternativa mais acessível em comparação aos outros nomes. Defensor do Crystal Palace e com contrato até 2026, o zagueiro inglês tem mercado valorizado na Premier League. Liverpool e Juventus também manifestaram interesse, mas o Real Madrid monitora a situação como possível oportunidade de mercado.

